Andrea Roncato: “Stefania Orlando? Messo in imbarazzo dalla D’Urso”/ “È stata lei…”

Andrea Roncato è un fiume in piena. Dopo l’intervista rilasciata domenica scorsa a Live non è la D’Urso, e la replica ricevuta dall’ex moglie Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, i social dell’attore sono stati presi d’assalto da molti utenti che hanno voluto dire la loro sulla vicenda. In particolare hanno accusato Roncato di aver dato due versioni differenti sulla rottura con la Orlando, parlando dalla D’Urso di “un altro uomo” nella vita della sua ex. Di fronte ai tanti commenti negativi ricevuti su Instagram, Roncato ha deciso di replicare, dichiarando che a Live non avrebbe voluto parlare della Orlando e di essere invece stato messo alle strette dalla conduttrice. “La storia l’ha tirata fuori la d’Urso mettendomi in imbarazzo”, ha scritto allora l’attore.

Andrea Roncato: “Ho parlato della Orlando perché me l’ha chiesto la D’Urso spiazzandomi!”

Andrea Roncato ha dunque ‘scaricato’ la colpa su Barbara D’Urso. È stato di fronte alla domanda della conduttrice che l’attore ha parlato di Stefania Orlando ma, come fa sapere, lui avrebbe voluto parlare di lavoro. “Non ero andato lì per parlare di Stefania Orlando ma la d’Urso mi ha spiazzato domandandomelo! – ha scritto su Instagram in risposta ad un follower, per poi aggiungere – Io non ho detto cose non vere, lei se n’è andata con un altro…” Così la precisazione: “Dalla d’Urso ero andato a parlare del mio lavoro. Ed è lei che mi ha chiesto come era finita con Stefania ed io ho risposto che era andata via perché non ero un bravo marito.”

Un post condiviso da ANDREA RONCATO (@andrearoncato)





