Andrea Ruggeri e Alyssa Montesi, fidanzato e figlia Anna Falchi/ “Un rapporto fresco”

Andrea Ruggeri e Alyssa Montesi sono rispettivamente il fidanzato e la figlia di Anna Falchi, la celebre conduttrice tv. Tra loro c’è una grande sintonia come ha raccontato proprio la bellissima ex modella in occasione di alcune interviste rilasciate alla stampa. Con Andrea Ruggeri le cose proseguono a gonfie vele: la coppia, infatti, è felicemente innamorata da circa dieci anni anche se il loro rapporto all’inizio era differente. A rivelarlo è stata proprio la Falchi che ha detto: “c’è voluto un anno prima che sbocciasse l’amore e da quel momento non ci siamo più lasciati. Ho vissuto tutte le fasi della sua carriera. Si è sempre occupato di politica, che richiede una grande passione. Non abbiamo mai litigato pesantemente”.

Anna Falchi e Andrea Ruggeri, infatti, si sono conosciuti per la prima volta nel 2009: lei lavorava in radio a RTL dove conduceva un programma con Pierluigi Diaco. Nel 2009 sia la Falchi che il politico erano impegnati in altre relazioni: lei con l’imprenditore Denny Montesi di cui era incinta, e lui con un’altra donna.

Anna Falchi e Andrea Ruggeri: “non abbiamo bruciato le tappe”

L’amore fra Anna Falchi e Andrea Ruggeri procede a gonfie vele. La showgirl italo-finlandese è innamoratissima del suo compagno, ma non nasconde di non sopportare proprio un suo difetto: Andrea è un grande ritardatario. Dal canto suo il politico non sopporta di Anna il suo essere così tanto pignola a tal punto che l’ha soprannominata Mastro Lindo per via della sua enorme pignoleria nelle pulizie di casa. A parte ciò la coppia è felice e si vive questa storia d’amore con grande serenità. “Noi abbiamo avuto un rodaggio. So che tra me e Andrea c’è la vivacità di un rapporto fresco, non abbiamo bruciato le tappe e questo fa sì che gli aspetti positivi del nostro rapporto siano decisamente molti” – ha detto la Falchi che è contenta anche del rapporto creatosi tra il compagno e la figlia Alyssa.

Un rapporto stupendo come l’ha definito la conduttrice che è attualmente impegnata al timone della nuova edizione de I Fatti Vostri in coppia con Salvo Sottile.



