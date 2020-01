ANNA FALCHI/ “Andrea Ruggeri? Vice papà per mia figlia Alyssa Montesi!” (Vieni da me)

Anna Falchi ha parlato a “Vieni da me” della figlia Alyssa, nata dalla relazione con Denny Montesi: «La mia bambina, ormai è una signorina… Ora è una lotta contro il telefonino». La showgirl vive con la figlia e sua madre. «Era già nata quando è finita, ho cercato fino alla fine di salvare questo rapporto. I figli o uniscono per sempre o allontanano. A volte sono il coronamento di un sogno o la disfatta di una relazione. Ma quanto ti danno i figli nessun uomo lo fa!», ha proseguito Anna Falchi. «Mia madre mi aiuta tanto quando sono lontana da casa. Io sono fortunata». Il fidanzato Andrea Ruggieri è per lei il “vice papà” di Alyssa. «La quotidianità la condividiamo tra noi donne, poi si fa le fidanzate fuori casa». Anna Falchi ha parlato del padre che ha abbandonato lei e suo fratello: «Non mi va neanche di parlarne perché non merita. È vivo. Mio fratello per fortuna è diventato un padre meraviglioso e contrasta così questa mancanza». Anna Falchi ha poi commentato una sua dichiarazione di due anni fa, cioè “Quante carriere nate sotto le lenzuola”. Era un’intervista a Il Giornale in cui parlò anche del mondo dello spettacolo. Anche se è passato del tempo, preferisce non fare riferimenti espliciti. «I nomi non si fanno, ma si sa che sono successe queste cose… Ne ho parlato in questi giorni perché ho conosciuto Harvey Weinstein. Il mondo di Hollywood è stato connivente, evidentemente faceva comodo quella situazione. Comunque bisogna fare gli incontri negli uffici, magari con le porte aperte», ha spiegato la showgirl. Poi ha ricordato quando in diretta ha appresso di un incidente dell’allora fidanzato Max Biaggi: «In diretta ti succedono delle cose così… Ricordo che Max si fece molto male alla mano, fu un incidente che cambiò la sua carriera. Gli mando un saluto, siamo in ottimi rapporti». (agg. di Silvana Palazzo)

ANNA FALCHI A VIENI DA ME PROVOCA CATERINA BALIVO

Anna Falchi lava i suoi panni sporchi in tv: la showgirl è ospite infatti di “Vieni da me” e si racconta con la lavatrice di Caterina Balivo. «Dalla scalinata di Sanremo a quella della lavatrice, una debacle totale», ha scherzato l’ospite. E poi ha proseguito stuzzicando la conduttrice: «Bacio sulla guancia? Dovevamo darcelo sulle labbra, ormai lo fan tutte». L’intervista però parte dalla sua passione per la Lazio: «Adesso piace a tutti, ci sono dei voltagabbana…». Poi infierisce con Caterina Balivo che è tifosa del Napoli: «Ora tolgo tutto e mi copro con la sciarpetta». Anna Falchi ha poi parlato della sua abitudine di mostrarsi un po’ hot sui social dopo le vittorie della sua squadra del cuore. «Più di questo? È già tanto, gioco con ironia, senza crederci troppo. Di belle ragazze su Instagram ce ne sono…». Tommaso Rinaldi ha voluto scherzare in vista del derby: «Tifo Roma ma se Anna Falchi si spoglia… È stupenda».

ANNA FALCHI, IL MATRIMONIO CON STEFANO RICUCCI

Anna Falchi ha scherzato poi con Tommaso Rinaldi: «Notevole il ragazzo, poi sportivo… Loro però devono solo guardare e non toccare per restare concentrati». Poi si passa a parlare di matrimonio: «Pure io mi sono sposata. Matrimonio da favola? Troppo mediatico e poi infatti è finita. Era destino che rimanessi single convinta, una donna che si sente libera da vincoli». Il riferimento è alle nozze con Stefano Ricucci. «Ho avuto problemi alla schiena, quindi abbiamo fatto le nozze in forma privata. Ci siamo sposati e poi è andata come è andata». Sulla fine del matrimonio ha spiegato con onestà: «I problemi sono sorti in Sardegna in viaggio di nozze. Esplose il caso mediatico e ne ho pagato le conseguenze per tanto tempo. Io che ero una donna di spettacolo finì in cose più grandi di me. Vigliaccamente non me la sono sentita di andare avanti. Rinunciare a me stessa… Non ero sicura e ho fatto bene, con tutto l’affetto che nutro per lui».



© RIPRODUZIONE RISERVATA