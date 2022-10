Andrea Sales: “Baby Gang? Bisogna formare i genitori”/ “La leva non servirebbe”

Si è parlato del triste fenomeno delle baby gang durante la puntata odierna di Mattino Cinque, e per l’occasione il talk di Canale 5 ha avuto in collegamento Andrea Sales, psicoterapeuta, docente universitario e formatore. Si parla dei possibili interventi delle autorità per arginare il fenomeno, e l’esperto spiega: “Deve essere un intervento forte ed esemplare, si interviene in una piazza e può essere esame per altro. Deve essere un intervento immediato ma nel contempo uno strumento di prevenzione, bisogna dare gli strumenti alle famiglie che mancano e alle scuole, così come lo sport che però si è un po’ perso”.

“Luca Salatino ha sbagliato con Nikita”/ Patrizia Groppelli “Io gelosissima, Soraia…"

“Questi strumenti – ha continuato – devono essere dati. Io non parlo di note del prof, parlo di strumenti formativi, i genitori non sanno più come fare i genitori, non c’è un’alleanza educativa fra scuola e famiglia. Bisogna formarsi, fare il genitore oggi non è quello di 20 anni fa, il genitore di oggi non può replicare ciò che ha fatto il suo genitore, deve conoscere meglio le cose”. Secondo molti reintrodurre la leva obbligatoria potrebbe aiutare in tal senso: “La leva? Dobbiamo capire se vogliamo farla per formare soldati o come rimedio a un sistema sociale fallimentare. Come possiamo pensare di raddrizzare un 18enne che non ha avuto per 18 anni valori di un certo tipo, non ha nessun senso”.

Mattia Caruso, il papà: “Valentina è un diavolo”/ “E' disumano ciò che ha fatto”

ANDREA SALES SUL FENOMENO DELLE BABY GANG: “APPENA FINISCE LA LEVA…”

“Cosa facciamo – ha proseguito Andrea Sales – li teniamo un anno e costringerli a fare delle cose per cosa? Quando escono siamo punto a capo”. E ancora: “Appena escono cosa fanno secondo voi? Hanno imparato e hanno interiorizzato il tutto o l’hanno solo subito? Quando facevamo il militare venivamo da famiglie che ci trasmettevano certi valori e da una società che non consentiva certe cose, oggi la società concede tutto”.

Quindi Andrea Sales ha concluso sempre sull’argomento: “Gli studi sociali ci dimostrano che inserire in un contesto a tempo determinato non dà effetti di ricaduta positiva a meno che non ci siano continuità con la società, allora in quel caso andrebbe bene la leva”.

Alessia Pifferi/ L'avvocato: “Regali in carcere? manifestazione di Pietas Cristiana"

© RIPRODUZIONE RISERVATA