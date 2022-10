Baby Gang e Simba La Rue, arrestati i due trapper/ Rissa, lesioni e rapina aggravata

I trapper Baby Gang e Simba La Rue sono stati arrestati. Come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare da TgCom24.it, i due artisti, al secolo Zaccaria Mouhib e Lamine Mohamed Saida, sono stati fermati per via di un’aggressione a colpi d’arma da fuoco avvenuta a Milano la scorsa estate, precisamente fra il 2 e il 3 luglio scorsi, in via di Tocqueville. Secondo quanto emerso pare che in quell’occasione sarebbero stati presi di mira due senegalesi che sarebbero stati gambizzati, e nell’ordinanza firmata dal gip Guido Salvini, compaiono altre 9 persone (una ai domiciliari), e due minorenni, tutti nel giro di Baby Gang e Simba La Rue, e accusati a vario titolo di rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di arma da sparo.

TgCom24.it riporta il nome degli indagati, leggasi Eliado Tuci (32 anni), tour manager e autista personale di Baby Gang, Paulo Marilson Da Silva (27), manager principale di Baby Gang e “Instagram Personal Manager” dell’etichetta dei due artisti, quindi Faye Ndiaga (25) arrestato già il 29 luglio per l’aggressione e il sequestro del trapper Baby Touchè, e infine Mounir Chakib, conosciuto come “Malippa” manager di Baby Gang e Simba La Rue, e unico ai domiciliari del gruppo

BABY GANG E SIMBA LA RUE ARRESTATI, ECCO COSA SCRIVE IL GIP NELL’ORDINANZA

Il gip Salvini, nella sua ordinanza, scrive: “non sembra trattarsi di una rissa banale ed estemporanea ma di un episodio di grave violenza e sopraffazione originato da una logica di banda e da una volontà di controllo del territorio”. Secondo uno dei senegalesi feriti, un ragazzo di 28 anni, questi avrebbe prestato una carta di credito ad una persona dell’entourage dei due trapper, e una volta chiesta indietro avrebbe subito numerose minacce.

La sera dell’aggressione il senegalese si trovava in discoteca con amici, e una volta uscito dal locale ha incontrato il gruppo di Simba La Rue e Baby Gang: ne è nata una lite che è degenerata nel giro di pochi secondi. Nel corso dei tafferugli il senegalese avrebbe esploso due colpi con una pistola finta, e di risposta il gruppo dei due trapper avrebbe detto “noi vi ammazziamo” e “guardate che noi siamo la gang”. Qualche ora dopo l’episodio la polizia aveva fermato il centrocampista del Milan, Tièmouè Bakayoko, credendo fosse un protagonista della rissa.

