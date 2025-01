Chi è Andrea Sannino, la passione per la musica coltivata sin da bambino

Sono numerosissimi gli ospiti della nuova puntata de La volta buona, che quest’oggi si tinge anche di musica grazie alla presenza speciale di Andrea Sannino. Caterina Balivo, oggi pomeriggio su Rai 1 nel suo salotto televisivo, accoglierà anche il cantautore, attore e da poco anche scrittore, avendo pubblicato lo scorso novembre il suo primo libro, un’autobiografia intitolata Prima di Abbracciame, un riferimento al più grande successo del suo repertorio artistico.

Marinella Marigliano, chi è la moglie di Andrea Sannino/ "Fiera di te e della coppia che siamo"

Nato a Napoli nel 1985 ma cresciuto a Ercolano, Andrea Sannino è legatissimo alla sua famiglia ed è cresciuto nel segno della musica, essendo allora il padre cantante in una band. Avvicinarsi al mondo del canto e delle sette note, dunque, non è stato per lui così complicato; la prima importante apparizione televisiva è arrivata nel 2006 nel programma di Rai 1 Il treno dei desideri, dove ha duettato con il grande Lucio Dalla. Dopo i primi album in studio pubblicati a partire dal 2009, arriva nel 2015 il vero grande successo della sua discografia: Abbracciame.

Marinella Marigliano, chi è la moglie di Andrea Sannino/ Dal loro amore sono nati i figli Alessandro e Gioia

Andrea Sannino e il boom di Abbracciame tra musica, cinema e tv

Con Abbracciame Andrea Sannino ottiene il suo maggior successo, inizialmente nella scena musicale napoletana e successivamente anche in quella nazionale. Il brano viene certificato disco d’oro nel 2020 e ha raggiunto il platino lo scorso anno, diventando sempre più popolare nel panorama televisivo, dello spettacolo e del cinema. Abbracciame è infatti diventata colonna sonora del film Sette ore per farti innamorare del 2020, diretto da Giampaolo Morelli e interpretato dallo stesso attore al fianco di Serena Rossi.

La canzone è stata spesso interpretata anche in numerosi programmi tv come Domenica In, di cui è stato frequente ospite considerata la profonda amicizia che lo lega a Mara Venier, ma anche in Detto fatto, La vita in diretta e La volta buona. Il cantante, inoltre, ha anche avuto alcune esperienze come attore diventando protagonista del musical Mare Fuori, ispirato alla celebre serie televisiva.

Andrea Sannino, chi è: "La mia vita è cambiata grazie alla musica"/ "Credevo nei sogni"