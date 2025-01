Marinella Marigliano, chi è la moglie di Andrea Sannino

Una vita dedicata alla musica e, soprattutto, al più grande amore della sua vita: la moglie Marinella Marigliano, con la quale ha avuto due splendidi figli di nome Gioia e Alessandro. Andrea Sannino, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1, per presentare il suo libro autobiografico Prima di Abbracciame, è legatissimo alla sua famiglia e alla donna alla quale è sentimentalmente legato ormai da diversi anni.

Marinella Marigliano, chi è la moglie di Andrea Sannino/ Dal loro amore sono nati i figli Alessandro e Gioia

Ma che cosa sappiamo di Marinella Marigliano, moglie di Andrea Sannino? Anche lei come il cantante è originaria di Ercolano e ha sempre manifestato uno spiccato interesse per la danza, essendo un’ex ballerina e avendo poi scelto di dedicarsi interamente alla sua famiglia. Riservata e poco avvezza ai riflettori del gossip, solo sui social condivide spesso immagini e video in compagnia del marito e dei figli, regalando ai followers commoventi ritratti di famiglia.

Andrea Sannino, chi è: "La mia vita è cambiata grazie alla musica"/ "Credevo nei sogni"

Andrea Sannino e Marinella Marigliano, il matrimonio e i figli Gioia e Alessandro

Andrea Sannino e la moglie Marinella Marigliano si conoscono dal 2006 e hanno coronato la loro storia d’amore con il matrimonio celebrato nel 2018 dopo un lungo fidanzamento; dalla loro relazione sono nati due figli, Gioia e Alessandro, rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Sui social l’ex ballerina ha spesso rivolto speciali dediche al marito, come un messaggio di qualche anno fa in cui esternava tutta la bellezza del loro amore e i grandi pregi del cantante.

“Ci sono due complimenti che mi rendono fiera di te e della coppia che siamo. Il primo è che siamo una bellissima famiglia e che l’amore che trasmettiamo sui social lo si vede anche da vicino”, aveva scritto, sottolineando successivamente il secondo complimento, ovvero la grande umiltà del marito. “Quell’umiltà che ti ha sempre contraddistinto: noi non cambieremo mai perché solo così potremo arrivare in alto, tra i nostri sogni con le nostre stelle, Gioia e Alessandro, il nostro successo più grande“.

Andrea Sannino, chi è?/ Da “Abbracciame” a “Mare Fuori” e il brano con Maria Esposito…