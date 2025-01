Marinella Marigliano e l’amore con Andrea Sannino: la parte speciale della sua vita

Andrea Sannino torna negli studi di La volta buona su Rai1 e non mancherà occasione per parlare anche dei figli del cantante partenopeo, che ormai diversi anni fa è riuscito a trovare l’amore con Marinella Marigliano, divenuta la donna della sua vita. Dalla speciale storia d’amore tra i due sono nati anche due figli, Gioia, venuta al mondo nel 2019, e Alessandro nel 2020. Marinella Marigliano è comunque molto riservata e non è solita a postare contenuti riguardanti il marito, anche se la famiglia è la sua grande priorità, durante la presentazione dell’album Mosaico, però, Marinella Marigliano ha dedicato uno speciale pensiero al suo marito:

“Oggi una parte del tuo mosaico prende vita, ed io e i nostri figli siamo fieri di questo lavoro. Sono stati mesi intensi e pieni di impegno, spesso tornavi a casa e non avevi tempo per noi perché eri troppo preso” le parole di Marinella Marigliano in una delle rare dediche per il compagno di vita.

Andrea Sannino, chi sono i figli nati dall’amore con Marinella Marigliano

Dal grande amore tra il cantante e Marinella Marigliano sono nati i due figli, Alessandro e Gioia, i fari della sua vita. Nel corso di una intervista concessa a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo, Andrea Sannino ha parlato della sua vita e dei primi momenti trascorsi al fianco di colei che è diventata la donna della sua vita:

“All’inizio della nostra storia mia moglie lavorava, io no, e cosi quando uscivamo con gli amici mi passava da sotto il tavolo i 50 euro per pagare la cena, è una grande donna”. Appassionata di danza, Marinella Marigliano ha sempre tenuto il fianco del marito Andrea Sannino, con il quale è riuscita a costruire una famiglia felice che gode di grande gioia.