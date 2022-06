Andrea Sannino/ “Te voglio troppo bene è un inno alla pace e all’amore”

Andrea Sannino torna con “Te voglio troppo bene” in collaborazione con Franco Ricciardi

Andrea Sannino torna ospite a Domenica In di Mara Venier per presentare il nuovo singolo. Dopo il grandissimo successo di “Abbracciame”, il cantautore napoletano ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Te voglio troppo bene” in collaborazione con Franco Ricciardi. La canzone, scritta da Andrea Sannino, Mauro Spenillo, Franco Ricciardi e Antonio Spenillo, unisce la melodia di Sannino ai suoni urban di Ricciardi. “Te voglio troppo bene è un inno alla pace, all’amore che riesce a far superare la paura di una guerra” – ha sottolineato il cantante che ha poi rivelato come è nato il brano.

“Questo pezzo, nasce da un’immagine che ha colpito sia me che Franco, che riguardava lo scoppio iniziale della guerra in Ucraina, quando i padri salutavano i loro figli e i loro affetti per andare a combattere. Abbiamo immaginato, come accadde il secolo scorso, con ‘O surdato ‘nammurato e abbiamo immaginato un padre, un uomo, un marito che dice, prima di partire per il fronte: Te voglio troppo bene ai suoi cari. Volutamente però, sia nel video sia nella canzone, non abbiamo voluto raccontare, immagini di guerra, perché ognuno di noi vive la “sua guerra” sia concretamente sia interiormente e spesso si necessita di qualcuno affianco a cui volere bene..da sicuramente una forza maggiore per superare le avversità” – ha detto Sannino.

Andrea Sannino: il successo di Abbracciame grazie a Mara Venier

Durante il periodo del lockdown, Andrea Sannino è diventato famosissimo grazie al brano “Abbracciame” condiviso proprio da Mara Venier nel contenitore di “Domenica in”. Il cantante non ha mai nascosto di dover tanto proprio alla zia Mara. “Tu mi hai cambiato la vita, è stato un anno difficilissimo per tutti, per me anche e tu lo sai. Sei stata generosa, mi hai ospitato tante volte” ha detto Sannino ospiti di Mara Venier a cui ha dedicato parole di grande affetto: “sei stata un’amica, una mamma, una zia, anche nel privato hai avuto sempre una spalla nonostante i tuoi problemi. Grazie a nome anche della mia famiglia”.

Nonostante il successo di “Abbracciame”, Sannino non è riuscito ad entrare nella rosa dei Big del Festival Sanremo visto che il suo brano “Voglia” è stato escluso dalla commissione artistica. Proprio il cantautore napoletano sui social non ha nascosto il suo dispiacere: “cara mia famiglia, siete in tantissimi, troppi, a chiedermi di Sanremo e di una mia mancata partecipazione… quasi come se dipendesse da me. SI …CI HO PROVATO! Non mi nascondo, certo che ci resto male, come chiunque sogna una cosa che poi sfuma, ma credetemi senza rancori, dubbi o ansie inutili, anzi felice di riprovarci ancora, facendo un mega in bocca al lupo a tutti i partecipanti, ad Amadeus e alla sua squadra… felice per chi vivrá quella meravigliosa esperienza… vi invidio, una sana invidia”.











