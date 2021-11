Andrea Zelletta attacca Alex Belli e Soleil Sorge/ “Sono abbastanza intimi, c’è un limite a tutto”

Andrea Zelletta ha lanciato una frecciatina nei confronti di Soleil Sorge e Alex Belli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato ospite di Giulia Salemi e Gaia Zorzi al GF Vip Party e ha voluto dire la sua sulla complicità nata tra Belli e Sorge: “È una situazione un po’ complessa. Alex ha detto che non vuole avere più chiarimenti con Delia dentro la Casa, ci può stare. Secondo me deve capire quello che fa e deve pensare a quello che fa, altrimenti è ovvio che Delia va lì incattivita”. Andrea Zelletta ha poi rivelato che, nonostante creda fortemente nell’approccio fisico, pensa che nel caso di Soleil e Alex Belli si stia oltrepassando il limite: “Quando l’approccio fisico va a intaccare l’altra persona che non è li con te, che ne soffre, è giusto fare un passo indietro. Io avrei fatto un passio indietro. C’è sempre un limite, loro sono abbastanza intimi”.

Zelletta ha poi concluso criticando il comportamento di Alex Belli dichiarando che nel suo caso si sarebbe comportato diversamente: “Secondo me Alex è più innamorato della sua teatralità, che delle sue donne. Gli piace che si parli di sè. La piscina regala emozioni. Cosa avrebbe fatto Natalia? Avrebbe denunciato tutti altro che il confronto con il tappeto rosso!”.

Andrea Zelletta e il retroscena sul suo allontanamento dalla casa del Grande Fratello Vip

Andrea Zelletta ha confessato il motivo per cui si allontanò per un breve periodo dalla casa del Grande Fratello Vip. Il modello ha raccontato un interessante retroscena sul suo isolamento: “Sono stato in un camper/roulotte, che forse non riuscivo nemmeno ad alzarmi perché sono un pochettino alto e non riuscivo a stare in piedi. Praticamente c’era una guardia lì per controllare ogni mio movimento. La guardia si faceva i fatti suoi, parlava al telefono e stava lì su Instagram. Io chiuso, con la tendina, e appena la aprivo c’era lui che mi sgridava. Fatto sta che, poi, alla fine mi mettevo lì a origliare e sentivo quello che diceva”.

L’ex tronista dovette lasciare il reality perché era risultato positivo al Covid in seguito, molto probabilmente, ad un controllo di routine.: “Ero uscito perché sono risultato positivo al Covid, ero un finto positivo ovviamente. Ci facevano il tampone ogni settimana. Sono risultato positivo. Il Grande Fratello, per la salvaguardia di tutti, mi ha fatto uscire per fare i controlli. Tre tamponi, uno di 48 ore, uno rapido, pungidito, di tutto e di più, per accertamenti. Dopo due giorni, sono arrivati i risultati e sono rientrato in casa. Difficile prendere il Covid in casa”. Fortunatamente, dopo esami più approfonditi, si è scoperto che Andrea era uno di quei casi di falsa positività. “Anche perché dove potevo prenderlo il Covid se stavo chiuso lì dentro?” si è domandato giustamente l’ex tronista.



