Andrea Zelletta “Gf Vip? Potrei tornarci”/ “E su matrimonio con Natalia Paragoni…”

Andrea Zelletta torna al Grande Fratello Vip? L’ex tronista di Uomini e Donne, che ha partecipato alla scorsa edizione del reality di Canale 5, potrebbe varcare di nuovo la soglia della Casa più spiata di Cinecittà, ma solo per un dj set, magari a Capodanno. “Sicuramente se mi chiamassero per il party del 31 dicembre entrerei nella casa. Farei un dj set per far divertire i vipponi”, ha raccontato l’ex gieffino a RTL 102.5 News durante Trends&Celebrities, programma radiofonico condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri di cui è stato ospite anche nei giorni scorsi. L’ipotesi non sarebbe poi così remota, quindi potrebbe per davvero concretizzarsi secondo le indiscrezioni riportate dall’emittente radiofonica, che lo ha anche stuzzicato sulla sua relazione con Natalia Paragoni.

A tal proposito, Andrea Zelletta ha parlato della sua virata musicale: “Non vi nascondo che la mia più grande passione è proprio la musica e mi sono messo a studiare da dj in questi anno”. Le passerelle, dunque, possono attendere. Ricordiamo, infatti, che Andrea Zelletta era un modello – peraltro anche per case di moda prestigiose – prima di cercare il successo anche in televisione.

ANDREA ZELLETTA E L’AMORE CON NATALIA PARAGONI…

Per Andrea Zelletta è un momento d’oro anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale, visto che prosegue la storia d’amore con Natalia Paragoni, conosciuta ai tempi di Uomini e Donne. “Ho comprato due biglietti per Parigi, dopo un anno e mezzo di stop, finalmente torniamo a viaggiare”, ha dichiarato a Trends&Celebrities su RTL102.5 News. Prove generali di una luna di miele? “Facciamo gli scongiuri” ha scherzato Andrea Zelletta quando gli è stato chiesto se ci sia aria di matrimonio. Nessuna conferma ufficiale, all’orizzonte per ora c’è solo un ritorno in tv. “Ora mi piacerebbe fare un altro programma, non so quale. Ballando con le Stelle? Mi piacerebbe, ma non so ballare”.

Servirebbe però un’altra deroga dopo quella per Al Bano, visto che non ha mai scelto ex concorrenti di reality per il suo dance show. Invece Andrea Zelletta esclude categoricamente l’ipotesi di andare con Natalia Paragoni a Temptation Island: “Non è un programma che fa per noi, la storia con Natalia va bene e non capisco perché debba metterla in pasto alla televisione. Per adesso preferisco vivermela al meglio con lei”.



