Andrea Zelletta di Uomini e Donne/ “Natalia Paragoni è la donna della mia vita”

Andrea Zelletta di Uomini e Donne ha raccontato dalla pagine DiPiùTv come è cresciuto e cambiato il suo amore per Natalia Paragoni. “Siamo da pochissimo andati a convivere, e per ora tra me e lei va alla grande, a parte le discussioni dettate dalla gelosia di entrambi. Del resto ultimamente io faccio spesso avanti e dietro tra Milano dove viviamo e la Calabria, dove sono nato e adesso seguo un corso per imparare a mixare i dischi”. Una passione, quella per la musica, che l’ex tronista ha raccontato così: “mi piace molto il mondo dei disc jockey, gli studi di registrazione, i piatti, il poter mescolare le canzoni. Ma in questo corso, organizzato da un nome importante dell’ambite, Silvio Carrano, si impara anche a diventare produttori musicali. E l’idea un giorno di produrre anche qualche album di musica da discoteca non mi dispiacerebbe affatto”. Il futuro di Andrea Zelletta quindi potrebbe essere dietro ad una consolle come è già successo in passato ad altri volti noti di Uomini e Donne. “Prima di esibirmi voglio finire per bene il corso, magari farmi le ossa in qualche piccolo locale. E poi c’è la carriera di modello da portare avanti”.

Andrea Zelletta di Uomini e Donne: un passato da calciatore

Prima di tutto, infatti, Andrea Zelletta è un modello; una carriera iniziata quasi per caso come ha rivelato il bellissimo ex tronista che in realtà è nato come calciatore: “ho cominciato nel Taranto e ho militato in tante altre altre squadre fino ad arrivare alla Serie D nel Lecce. Ero molto forte, ma la mia carriera è stata fermata da una serie di infortuni. Così dopo aver smesso col pallone, ho iniziato a studiare come personal trainer e in poco tempo mi sono trasferito a Milano per seguire un corso da allenatore personale”. Arrivato nella capitale della moda, Andrea ha fatto diversi lavori “dal cameriere al rappresentante al commesso”, ma sotto consiglio di un suo amico ha deciso di portare alcune foto in una agenzia di moda.

Andrea Zelletta a Uomini e Donne: “con Natalia Paragoni ho trovato l’amore”

Quelle foto hanno cambiato la vita di Andrea Zelletta: “dopo una settimana ero già su una passerella: ho sfilato per Armani, Trussardi, Dolce e Gabbana” racconta l’ex tronista che ha raggiunto la grande popolarità proprio grazie a Uomini e Donne. La partecipazione a Uomini e Donne è arrivata proprio per cercare il vero amore: “conoscevo la trasmissione e non essendo mai stato fortunato in amore mi sono detto “chissà che non possa trovare la persona giusta”. Negli studi del dating show Andrea ha trovato davvero l’amore: “Natalia Paragoni è la donna della mia vita. Una ragazza quasi di altri tempi, semplice e grintosa insieme. Tra noi c’è un rapporto vero, profondo”.



