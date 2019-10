Uomini e Donne/ Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: 4 mesi d’amore (Trono classico)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni festeggiano quattro mesi d’amore. La coppia, nata nella scorsa stagione del trono classico di Uomini e Donne, raggiunto l’importante traguardo, si è scambiata delle dolci dediche d’amore sottolineando l’amore che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più importante. Il modello non nasconde di essere totalmente innamorato della fidanzata che l’ha colpito sin dal primo sguardo che si sono scambiati. “4 mesi non sono un traguardo importante…anche se i nostri 4 mesi, senza quasi mai staccarci sono differenti. Ti voglio vivere al massimo come ho fatto sin dal primo giorno…e se ti ricordi amore mio quel “caos” che tanto cercavo e desideravo è arrivato… grazie a te“, scrive un romantico Andrea alla sua Natalia Paragoni dalla quale non si separa mai e con cui condivide praticamente tutto sin dal primo giorno.

UOMINI E DONNE: LE PAROLE D’AMORE DI NATALIA PARAGONI PER ANDREA ZELLETTA

Anche Natalia Paragoni ha dedicato delle parole ricche d’amore al suo Andrea Zelletta che l’ha travolta con il suo amore e il suo entusiasmo. “Il mio uomo mi tratta sempre come se fosse la prima notte (30 maggio 2019 ). Il suo sguardo non è mai cambiato, ogni giorno quando proviamo a dormire mi gurda come il (26 gennaio 2019 )… Sono fortunata ad avere un compagno come Andrea. Rifarei tutto, per avere la serenità che ho oggi” – scrive l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, poi, si rivolge ai followers e chiede – “voi avete un amore come il mio?”. Quella formata da Andrea e Natalia, insieme alle coppie di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione e Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, è sicuramente una delle coppie più amate dal pubblico e, ad oggi, anche i più scettici si sono ricreduti nel vedere il legame speciale che c’è tra Zelletta e Natalia.

