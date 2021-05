Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, la prima volta/ “Le mutande sono durate poco…”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono stati ospiti di Tommaso Zorzi nel “Punto Z” su Mediaset Play. I due ragazzi hanno commentato la famosa storia di Instagram di Natalia in cui confidava ai suoi follower di dolori muscolari dopo aver avuto dei rapporti sessuali con il fidanzato. La storia ha fatto il giro del web, nel bene e nel male: “Ho sempre parlato di tutto, dalla cistite ai contraccettivi. Non ho detto i particolari, non c ‘era malizia. Ho solo detto che ho fatto l’amore con la persona che amo. Cosa c’è di male?”. Tommaso Zorzi ha poi voluto sapere quando i due fidanzati si sono scambiati il primo bacio lontano dalle telecamere di Uomini e Donne: “Mezzo secondo dopo che è finito il programma…”, ha detto Croccantino. Anche la loro prima volta a letto risale al giorno della scelta.

Eugenia Rigotti non è la scelta di Massimiliano Mollicone/ Uomini e Donne "Auguro.."

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: il racconto hot della prima volta

Nello studio dell’amico Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno raccontato la loro prima volta insieme subito dopo la scelta a “Uomini e Donne”: “Dovevamo fare il servizio fotografico per il magazine del programma. È successo subito dopo. Io ero abbigliata con un completino intimo rosso bellissimo, tutto in pizzo, lui invece un paio di mutande bruttissime a righe. Per fortuna sono durate poco…”, ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. I due ragazzi hanno anche parlato delle loro famiglie e della loro nuova casa. Tommaso Zorzi ha poi chiesto ad Andrea Zelletta quale fosse il suo rapporto, una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 5, con Pierpaolo Pretelli: “Non l’ho più sentito forse perché abitiamo in città diverse o abbiamo impegni lavorativi che non ci permettono di vederci…”.

LEGGI ANCHE:

The Jackal/ "Considerati gli sfigati della classe" ora milioni di view su YouTubeMarino Bartoletti "Ho avuto un tumore e forse ce l'ho ancora"/ "6 mesi di terapie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA