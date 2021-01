Andrea Zelletta finalista al Grande Fratello Vip 2020?/ I vipponi dicono no!

Andrea Zelletta messo alla “porta” dagli altri vipponi della casa?

Doccia gelata per Andrea Zelletta che questa sera potrebbe diventare il primo finalista uomo del Grande Fratello Vip 2020. L’ex tronista ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare in questi mesi ma sembra proprio che questo potrebbe presto tradursi in un bel posto in finale. Il risultato del televoto aperto lunedì sera arriverà proprio questa sera facendo venire fuori un nome tra quello dell’ex comodino della casa e Pierpaolo Pretelli ma la casa ha già detto la sua a riguardo lasciando Andrea con un palmo di naso. Ma perché? A stuzzicare i vipponi è stata la produzione che con un comunicato in casa ha chiamato tutti a pronunciarsi sullo scontro a due annunciato la scorsa settimana: “Vipponi, in Casa c’è già una finalista e presto conosceremo il nome del primo finalista uomo… il pubblico continua a votare, ma siamo tutti curiosi di sapere cosa pensa la Casa di questo duello tra Pierpaolo e Andrea. Chi tra i due si merita di andare in finale? E, soprattutto, perché?”. A quanto pare la votazione finale è andata a favore di Pierpaolo Pretelli e questo ha messo un po’ in crisi Andrea.

Andrea Zelletta dalla parte dei nuovi arrivati nella casa?

In particolare, il bel tronista ha avuto modo di rendere ancora più forti i suoi rapporti con parte della casa e, in particolare, con i nuovi arrivati che continuano a lamentarsi del comportamento dei veterani. Da quanto Andrea Zenga e gli altri sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip 2020 hanno lamentato un po’ il comportamento degli altri che in un primo momento li hanno presi di mira votandoli e adesso li lasciano fuori dalle dinamiche di gioco. Andrea Zelletta ha raccolto le loro lamentele consigliando di andare avanti mostrandosi per quello che sono e senza curarsi degli altri che, giustamente, hanno instaurato un rapporto diverso in questi mesi.



