Andrea Zelletta, frecciatina a Signorini e Ricciarelli/ “Io in nomination d’ufficio…”

Andrea Zelletta commenta il caso Katia Ricciarelli e la mancata squalifica su Twitter. Se Tommaso Zorzi ha scelto di esprimere la propria opinione prima di conoscere la decisione finale di Alfonso Signorini e degli autori del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ha aspettato di guardare la puntata per poi esprimersi su Twitter. Protagonista della quinta edizione del reality show, Zelletta, lo scorso anno, dopo aver abbandonato per 48 ore la casa, era rientrato spifferando agli altri concorrenti alcune notizie che non avrebbe dovuto svelare violando così il regolamento.

Ricordando la sua nomination d’ufficio, di fronte ai mancati provvedimenti disciplinari adottati per i concorrenti dell’edizione attualmente in onda del Grande Fratello Vip, su Twitter, Zelletta ha cinguettato: “Io in nomination d’ufficio per aver svelato il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus… con annesse spiegazioni e scuse in confessionale. Aah si! Continuo a storcere il naso”.

Andrea Zelletta polemico con il Grande Fratello Vip

Andrea Zelletta, poche ore prima del twett sulla nomination, aveva pubblicato un altro tweet sull’argomento. “Pensare che la nostra é stata l’edizione con più squalifiche…mi fa leggermente storcere il naso… ma leggermente“, ha cinguettato l’ex tronista di Uomini e Donne. Molti utenti si sono ritrovati nelle parole di Andrea Zelletta.

In tanti, infatti, sui social, hanno espresso la propria delusione per il mancato provvedimento disciplinare adottati dal Grande Fratello. Tanti altri protagonisti del Grande Fratello e non solo si sono dissociati da Katia Ricciarelli come Selvaggia Lucarelli.

Pensare che la nostra é stata l’edizione con più squalifiche…mi fa leggermente storcere il naso… ma leggermente 👍#crocctime — Andrea Zelletta (@AndreaZelletta) January 8, 2022

Io in nomination d’ufficio per aver svelato il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus… con annesse spiegazioni e scuse in confessionale 👍 aaah si! Continuo a storcere il naso !#crocctime — Andrea Zelletta (@AndreaZelletta) January 8, 2022





