Andrea Zelletta ha tradito Natalia Paragoni?/ Confronto al Grande Fratello Vip 2020

Andrea Zelletta ha tradito Natalia Paragoni? O viceversa? Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è scoppiato un nuovo gossip dopo lo strano regalo di Natale fatto recapitare dalla bellissima influencer all’ex tronista di Uomini e Donne. La Paragoni, infatti, nel giorno del Santo Natale gli ha fatto arrivare un regalo di Natale “particolare” visto che all’interno del pacco c’erano un campioncino di profumo con un elastico per capelli. Cosa si nasconde dietro questo misterioso regalo di Natale? Ad accompagnare questo regalo anche un freddo biglietto di auguri che ha fatto cadere in crisi il modello che è scoppiato a piangere. A rassicurarlo alcuni vipponi nella casa, anche se in tanti non si sono tirati indietro accusando la Paragoni non solo di essere stata poco carina con Andrea, ma anche di cercare visibilità. Intanto Dayane Mello proprio nella casa si è lasciata andare ad una confessione poco chiara in cui si parla di rivelazioni choc che potrebbero mettere in crisi la storia d’amore fra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta . Di cosa si tratta?

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni news: un tradimento non detto?

Non è dato saperlo, anche se Cecilia Capriotti che ha sentito il rumors ha confessato a Stefania Orlando: “è una bomba. Anche loro, gli autori del Gf Vip, si sono impauriti. Fanno 20 puntate su questa cosa”. Di cosa si tratta? Intanto fuori dalla casa Natalia Paragoni ha smentito categoricamente tutte le voci di un possibile tradimento e di una possibile crisi con il suo bell’Andrea. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto in una Instagram Story: “ragazzi, vi state facendo troppi film mentali da come sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mai e poi mai lo tradirei. Fate andare meno la testa. Grazie”. Non resta che attendere la diretta di questa sera per scoprire cosa è successo fra i due, visto che quasi sicuramente ci sarà un confronto fra i due durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020.





