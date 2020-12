Natalia Paragoni fidanzata Andrea Zelletta/ Enigma regalo Natale: ipotesi “triangolo”

Sembra tutto pronto in vista del possibile confronto che potrebbe vedere protagonisti, nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni ed il fidanzato Andrea Zelletta. Tutto sarebbe iniziato nel giorno di Natale quando, oltre al mancato messaggio di auguri in formato video rivolto al ragazzo, la giovane influencer avrebbe spiazzato tutti con un regalo enigmatico che ha fatto molto discutere sia nella Casa del GF Vip che fuori. Nel pacchetto natalizio destinato al fidanzato, infatti, Natalia gli ha fatto recapitare la scatola dell’anello di fidanzamento ricevuto in dono da Andrea contenente però una boccetta di profumo ed un elastico per capelli viola. Il tutto accompagnato da un altrettanto enigmatico messaggio di auguri: “Buon Natale dalla tua ragazza, spero che tu possa essere sereno per questo tuo Natale. A presto”, dove “tua ragazza” e “tuo Natale” erano vistosamente sottolineati.

Un biglietto di auguri così freddo e poco in linea con il clima natalizio che ha inevitabilmente incupito Andrea Zelletta il quale da quel momento ha iniziato a chiedersi il motivo di tale comportamento. Cosa sarà accaduto fuori? E qual è il vero significato dietro l’enigmatico regalo di Natale? Le congetture finora avanzate sono numerose, dallo scherzo (una sorta di ‘vendetta’ post Iene) a qualcosa di molto più grave.

NATALIA PARAGONI, CRISI CON IL FIDANZATO ANDREA ZELLETTA?

Mentre sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip continuano le ipotesi sullo strano comportamento di Natalia Paragoni, lei nei giorni scorsi ha rotto il silenzio smentendo le voci di tradimento: “Ragazzi, vi state facendo troppi film mentali da come sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mai e poi mai lo tradirei. Fate andare meno la testa. Grazie”, ha precisato via social, prima di proseguire a postare tranquillamente come se niente fosse. Andrea, di contro, è rimasto particolarmente deluso dall’atteggiamento della fidanzata e sente di non poter andare avanti serenamente senza un confronto. “Sono rimasto deluso, ho bisogno di qualcosa che adesso mi motivi a continuare qua dentro”, ha spiegato. Intanto nella Casa in queste ore si sono diffuse sempre più le voci che avrebbero a che fare con qualcosa di “scottante” legato a Natalia Paragoni dopo una confidenza che Dayane avrebbe fatto a Cecilia ed a Tommaso in confessionale. A proposito di Zorzi, quest’ultimo ieri sera si è divertito a leggere per gioco i tarocchi a Zelletta parlando di un “triangolo” all’orizzonte. Il riferimento è ancora una volta ad un ipotetico triangolo? Toccherà anche una volta a Natalia smentire eventualmente la nuova indiscrezione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA