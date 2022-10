Andrea Zenga, fidanzato Rosalinda Cannavò/ Convivenza litigiosa ma…

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, amore sbocciato al Grande Fratello VIP, poi…

Andrea Zenga è il fidanzato di Rosalinda Cannavò, attualmente protagonista a Tale e Quale Show. I due si sono conosciuti al Grande Fratello VIP, dove hanno dato vita ad una storia d’amore che ha appassionato migliaia di telespettatori. Fuori dalla casa più spiata di Italia le cose sono proseguite nel migliori dei modi, con una convivenza che ha notevolmente consolidato il loro rapporto, nonostante i normalissimi alti e bassi e piccoli litigi tipici di ogni relazione.

Il ragazzo, figlio di Walter Zenga, è un grande sportivo e tra palestra, padel e allenamenti ha contagiato Rosalinda, con cui condivide quotidianamente momenti di svago e interessi comuni. Molto spesso, infatti, svolgono attività sportiva insieme, naturalmente documentando tutto sui propri canali social, dove entrambi sono molto seguiti.

Andrea Zenga sempre al fianco della sua Rosalinda: fan della coppia uniti per Tale e Quale Show

A proposito di social, Andrea Zenga ha superato da un pezzo i 540mila follower, mente Rosalinda i 625mila. In diverse stories, come dicevamo, la coppia condivide allenamenti e attimi di quotidianità. “Ragazzi siamo distrutti, a me trema un po’ il telefono perché ho svolto una lezione di boxe e mi ha distrutto, ero allenato, ma mi sono stancato molto”, ha commentato Andrea alla fine di una delle dure sessioni svolte insieme a Rosalinda.

Ora che lei è impegnata a Tale e Quale Show, Andrea si sta allenando da solo, ma non smette di seguirla e sostenerla. I fan della coppia, nel frattempo, stanno facendo fronte comune per far volare Rosalinda nella sua avventura televisiva su Raiuno.

