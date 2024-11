Rosalinda Cannavò ha uno splendido rapporto con i genitori che sin dall’inizio della sua carriera sono stati i suoi primi fan. Ne ha parlato proprio l’attrice, con un passato da concorrente del Grande Fratello Vip, durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, soffermandosi sul rapporto con i genitori e raccontando di essere stata ben accolta dalla Sicilia, così come il padre. L’esperienza del GF l’ha segnata, ma tornare a casa dai propri affetti è stato ancora più bello per l’attrice, che ha raccontato l’emozione di tornare a dormire in quel letto dove si addormentava da bambina.

Rosalinda Cannavò/ Ex concorrente Grande Fratello: "Mai giudicare una mamma per le sue scelte"

Ma chi sono i genitori di Rosalinda Cannavò? La mamma si chiama Giuseppina, una donna semplice che ha dedicato la sua vita alla famiglia e ai figli; poi c’è il papà che ha lavorato come macellaio e non ha mai fatto mancare nulla alla sua famiglia. Una famiglia però tutta al femminile, visto che oltre alla mamma e al papà c’è anche una sorella di nome Francesca.

ANDREA ZENGA E ROSALINDA CANNAVÒ QUANDO SI SPOSANO? / Lui: "Le ho regalato l'anello perché..."

Il rapporto di Rosalinda Cannavò con i genitori e la sorella Francesca

Rosalinda Cannavò è legata non solo ai genitori, quindi, ma anche alla sorella Francesca con cui ha costruito nel tempo un rapporto davvero speciale. Proprio la sorella era entrata nella casa del GF VIP per incoraggiarla e sostenerla in una fase in cui pensava di essere in errore. Durante quell’incontro le disse di non sentirsi sbagliata e di poter contare sempre sul loro supporto, a prescindere dalle decisioni che avrebbe preso. Una bellissima sorpresa che emozionò tantissimo Rosalinda che, infatti, si lasciò andare a delle lacrime di commozione.

Rosalinda Cannavò, chi sono i suoi genitori / Una famiglia unita e la rivelazione su quel dramma...

La sorella Francesca le assicurò che non era sola e che, anche se a distanza, poteva contare sul loro sostegno, ma anche su quello di altre persone che le vogliono bene, consigliandole di iniziare a vivere la sua vita senza restare ancorata al suo passato, perché voltando pagina poteva sentirsi libera e pensare a divertirsi. Infine, la sorella di Rosalinda Cannavò che le ha ricordato di esserci sempre per lei sia nei momenti positivi che negativi.