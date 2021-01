Andrea Zenga sulla ex Alessandra Sgolastra/ “Lei mi ha lasciato. Eravamo affini”

Andrea Zenga nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha parlato della ex fidanzata Alessandra Sgolastra facendo delle rivelazioni davvero inaspettate. Il figlio di Walter, infatti, si è fatto conoscere dal grande pubblico come concorrente della prima edizione di Temptation Island Vip nel 2018 dove ha partecipato proprio con la ex fidanzata Alessandra Sgolastra. Dopo tre anni d’amore la coppia aveva deciso di partecipare al reality show dei sentimenti per mettere alla prova il loro amore; una esperienza da cui sono usciti in parte segnati visto che Alessandra nel villaggio dei single ha vissuto una certa complicità con Andrea Cerioli che quell’anno era uno dei tentatori. Una sintonia che aveva fatto andare su tutte le furie il figlio di Roberta Termali e Walter Zenga che durante il falò di confronto finale decise di lasciarla uscendo come single dal programma. Sta di fatto che qualche mese dopo il reality dei sentimenti i due si sono riavvicinati dandosi una seconda possibilità. La storia d’amore è definitamente naufragata lo scorso marzo quando Andrea, con un post pubblicato sui social, ha confermato la fine dell’amore con Alessandra senza però dare spiegazioni. Cosa è successo tra loro?

Andrea Zenga è ancora innamorato di Alessandra Sgolastra?

Nessuno dei due ha rilasciato né interviste né dichiarazioni social, ma in questi giorni nella casa del GF VIP 5 è stato proprio Andrea Zenga a confessare qualche dettaglio in più all’amico Mario Ermito. “Lei mi ha lasciato veramente” – ha precisato Zenga che poi ha confessato sulla ex Alessandra: “certo, ancora non ho trovato nessuna che mi abbia fatto scattare quel qualcosa in più. Eravamo tanto affini che a volte penso che alcune cose non le troverò mai in un’altra, so bene che donna vorrei, e non è così facile”. Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Andrea che, a distanza di mesi, sembrerebbe non aver ancora dimenticato del tutto Alessandra. Nemmeno il bacio con Dayane Mello scappato nella casa gli ha fatto dimenticare il suo grande amore.



