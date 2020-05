Andreas Muller/ Dall’infortunio alla rinascita “Non vedo l’ora di salire sul palco” (Verissimo)

Pubblicità

ANDREAS MULLER OSPITE A VERISSIMO

Ma davvero abbiamo ancora bisogno di presentare al mondo Andreas Muller? Siamo sicuri di no. Il ballerino di Amici di Maria de Filippi oggi sarà ospite a Verissimo proprio perché presto tornerà sul palco che lo ha lanciato ma non come professionista dove in questi anni, tra alti e bassi, lo abbiamo visto, ma perché sarà tra i concorrenti di Amici Speciali per la gioia dei fan che lo amano e lo seguono. La versione campione tanto annunciata e poi rimaneggiata a causa dell’emergenza Coronavirus, alla fine sembra che andrà davvero in onda la prossima settimana o poco più, e che tra i concorrenti ci sarà il ballerino che per ben due anni consecutivi si è reso protagonista del programma. Per chi non se lo ricordasse ancora, Andreas Muller è il ballerino che si presentò nell’edizione numero 15 del programma ottenendo un banco come “solista” dopo aver partecipato con la N.Ough Company a Italia’s Got Talent classificandosi secondo ma in quell’anno è successo di tutto.

Pubblicità

DALL’INFORTUNIO ALLA CARRIERA AD AMICI AL FIANCO DI VERONICA PEPARINI

Diventato subito pupillo di Veronica Peparini, Andreas Muller ha dovuto remare contro Alessandra Celentano e non solo, piazzandosi però tra i migliori dell’edizione e arrivando ad un passo dalla fase serale a cui, però, dovette rinunciare per via di un infortunio che lo mise alla porta. A stargli vicino è proprio Veronica Peparini che dopo l’infortunio lo prende sotto la sua ala lavorando con lui l’estate successiva salvo poi fargli da professoressa l’anno successivo ad Amici quando lui si ripresenta per affrontare anche l’edizione numero 16 vincendo nella sua sezione ballo e arrivando secondo solo al vincitore, Riki. La sua caparbietà e la sua bravura sono sotto gli occhi di tutti così come il fatto che da quegli anni difficili e da quella vicinanza sia nato anche l’amore con Veronica Peparini. I due stanno insieme ormai da circa due anni e, dopo le prime polemiche sul favoritismo e l’età, sono riusciti ad andare avanti insieme. In questa quarantena i due si sono barricati in casa ma senza dimenticare la danza lanciando i loro tutorial e i loro duetti sui social facendo sognare i fan. Andreas Muller adesso è pronto a tornare ad Amici Speciali ma dovrà farlo senza la Peparini impegnata in un altro progetto, almeno secondo le fonti ufficiali che hanno parlato del suo no a Maria de Filippi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA