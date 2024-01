Andreas Muller e la gravidanza di Veronica Peparini: “Forse sono maschi”/ Lei: “Non dategli retta…”

Andreas Muller e Veronica Peparini: nuovo anno speciale

Il 2024 sarà un anno davvero speciale per Andreas Muller e Veronica Peparini. La coppia, infatti, accoglierà in famiglia i frutti del loro amore. La coreografa è in dolce attesa come ha raccontato lei stessa insieme al compagno. Si tratta di una gravidanza gemellare e, stando a quanto raccontato, la Peparini dovrebbe mettere al mondo due bambine tra qualche mese. La coppia si è recata ad una nuova visita di controllo in seguito alla quale Muller ha insinuato un dubbio sul sesso dei nascituri. La coppia, sin dall’annuncio, ha svelato di essere in attesa di due bambine.

Tuttavia, secondo Andreas Muller potrebbe esserci stato un errore e la Peparini potrebbe mettere al mondo, in realtà, due maschietti. Un dubbio sul quale, tuttavia, non si è detta d’accordo la Peparini.

Andrea Muller e Veronica Peparini: le parole sulla gravidanza

“Buongiorno ragazzi. Abbiamo iniziato l’anno con una visita per stare tranquilli, ma vi dico una cosa: per me sono maschietti”. Con queste parole, Andreas Muller ha insinuato il dubbio che i bambini che Veronica sta aspettando siano maschietti, ma lei ha prontamente replicato al compagno.

“Ma non è vero, non gli date retta. Dice così perché quando vede l’ecografia vede caratteri maschili, ma non gli date retta”, la replica di Veronica Peparini. Chi avrà ragione, dunque, tra i due? Ci sarà stato qualche errore nell’ecografia? Secondo la Peparini no.











