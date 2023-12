Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo/ Lei: “Gravidanza complicata? Adesso non ballo più, ma…”

Veronica Peparini e Andreas Muller fanno il punto a Verissimo sulla gravidanza gemellare e le complicazioni delle ultime settimane

Veronica Peparini e Andreas Muller rassicurano i fan a Verissimo a proposito della gravidanza complicata che la coreografa sta affrontando. Va tutto per il meglio, spiegano Veronica e Andreas, visibilmente più sereni rispetto a qualche settimana fa quando hanno scoperto di dover fare i conti con qualche complicazione. “Adesso non ballo più, ma ho iniziato a muovermi…”, racconta Veronica in collegamento con Silvia Toffanin.

“Non posso fare le lezioni come facevo prima, se vado sto seduta. Non faccio una serie di cose per fare attenzione”, continua la Peparini. Il suo compagno, Andreas, elogia la sua vivacità nonostante le preoccupazioni del momento: “E’ impossibile tenerla a ferma, perché lei vuole alzarsi e fare. E’ l’unica donna…”. “Tante donne sono così, ma lo faccio con piacere. Sarebbe stupido non farlo perché siamo stati baciati dalla fortuna”, precisa Veronica.

“Come sto adesso? Non monitoro più la situazione ogni 48 ore, prima era necessario dopo tre giorni, ora una volta a settimana. Perché adesso i liquidi sono tornati normali, siamo tutti molto più positivi”, dice la Peparini tra gli applausi del pubblico, che accoglie con entusiasmo la lieta notizia. “Non siamo ancora fuori pericolo”, precisa Andreas Muller con un pizzico di scaramanzia.

“Io fin dall’inizio ero preparata, ma con lo staff medico e il fatto di non essere nella fase acuta della malattia, sono stata positiva fin dall’inizio. Sapevo che non sarebbe andata nel modo peggiore”, ha spiegato la Peparini, sempre più convinta di poter portare a termine la gravidanza come da programma. Un auspicio ed un desiderio condiviso da tutti quelli che amano Veronica e Andreas.

