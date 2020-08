Andreas Muller e Veronica Peparini insultati su web/ Il figlio di lei “Teste di ca..”

Andreas Muller e Veronica Peparini, il ballerino vincitore e la coreografa di Amici sono stati presi ancora una volta di mira dagli haters sui social. La coppia, nata proprio durante le registrazioni del talent show condotto da Maria De Filippi, continua a viversi alla luce del sole la loro storia d’amore, ma lo si sa sui social è un covo di vipere ed invidiosi pronti a criticare. Non è la prima volta che Andreas e la sorella di Giuliana Peparini finiscono nelle mire degli haters, che incuranti di poter ferire con le loro parole, hanno scritto delle pesantissime offese alla coppia sotto alcune foto pubblicate su Instagram. In particolare gli haters si sono soffermati sulla differenza di età che c’è nella coppia: ben 26 anni di differenza, anche se verrebbe da chiedersi ‘se sta bene a loro, perchè dovrebbe interessare agli altri?’. Un mondo dove è più facile puntare il dito contro, criticare e cercare in queste cose una certa soddisfazione per una vita frustrata ed irrealizzata, spinge moltissime persone ad accalcare i social con profili fake pronti ad offendere personaggi famosi e non solo.

Andreas Muller e Veronica Peparini la loro storia criticata dagli haters

Alcuni haters, infatti, criticando proprio la differenza di età che intercorre nella coppia, sono arrivati perfino a dire che Veronica Peparini potrebbe essere la madre di Andreas Muller! Sta di fatto che prontamente i tantissimi fan della coppia sono intervenuti per difenderli da queste offese gratuite e tra questi sono spuntati anche i commenti di Daniele, il figlio della coreografa che si è fatto sentire per difendere la madre. Daniele Prolli, nato dall’amore con il ballerino Fabrizio Prolli, ha difeso la madre e il nuovo fidanzato scrivendo: “tes..a di ca..o” agli haters che hanno commentato con offese gratuite la storia d’amore. Non solo, il figlio di Veronica Peparini ha precisato come dietro queste offese gratuite si cela solo dell’invidia e a chi gli domanda se è davvero il figlio della coreografa lui risponde: se la sto difendendo ci sarà un motivo no?”. Intanto polemiche e critiche a parte, Andreas Muller e Veronica Peparini sono più complici e innamorati che mai!



