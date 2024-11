Andreas Muller e Veronica Peparini sono tra i concorrenti finalisti della nuova edizione de La Talpa – Who is the Mole, il reality show condotto da Diletta Leotta in prime time su Canale 5. La coppia formata dall’ex coreografa e l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi hanno deciso di mettersi in gioco per la prima volta, insieme, nella nuova stagione del format televisivo che vede un gruppo di concorrenti famosi chiamati a collaborare tra loro per superare prove fisiche e mentali. L’obiettivo finale è accumulare denaro per il montepremi finale e scoprire chi è la talpa, ossia il concorrente agente doppiogiochista ingaggiato dai produttori per sabotare il gruppo. Possibile che siano proprio Andreas Muller e Veronica Peparini la talpa di questa edizione?

Durante l’ultima puntata Veronica Peparini è stata tra le protagoniste indiscusse per due confronti scontri. Il primo è stato con Orian Ichaki che è stata accusata dalla coreografa e ballerina di essere egoista e fare ciò che le pare senza pensare al gruppo: “qui ognuno fa quello che gli pare, ci ha preso 13.500 euro, avete rotto le pal*e! Ci sta a prendere tuti per il cu*o. In questo gruppo non c’è gruppo”.

Andreas Muller e Veronica Peparini complici a La Talpa 2024

Andreas Muller e Veronica Peparini a La Talpa 2024 cominciano a farsi notare dal gruppo e diversi hanno iniziato ad avere dubbi sui loro comportamenti. In particolare è stata Veronica Peparini ad attirare l’attenzione dei compagni visto che dopo aver discusso con Orian Ichaki ha avuto da ridire anche su Lucilla Agosti che si è avvicinata a Gilles Rocca. La coreografa ha lasciato intendere che la Agosti ha fatto la gatta morta, ma la conduttrice ha replicato piccato: “a con quale caz*o di uomo ho fatto la gatta morta, tu mi stai mettendo un abito che non ti devi permettere di mettermi addosso”.

Veronica Peparini ha cercato di chiarire la sua posizione a Lucilla Agosti: “non mi permetterai mai di dire una donna che è gatta morta, sto discutendo con una matta”. Il carattere diretto della coreografa e ballerina è stato apprezzato dalla padrona di casa Diletta Leotta che l’ha descritta come una donna “onesta e sincera”, ma le sue sfuriate hanno attirato le attenzioni del gruppo. Possibile che sia stato un comportamento da talpa per far saltare i nervi ai compagni?