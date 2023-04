Andreas Muller, frecciatina ad Amici 22?/ “I ballerini che sono usciti…”

Andreas Muller lancia frecciatine ad Amici 22?

Andreas Muller è stato un allievo nonchè vincitore di Amici per poi diventare uno dei professionisti più amati dal pubblico. Dopo l’addio al talent show, il ballerino ha continuato a seguire la scuola di Amici osservando attentamente soprattutto gli aspiranti ballerini. Ed è ciò che sta facendo anche con l’edizione che torna in onda questa sera con la quinta puntata del serale e che porterà ad una nuova eliminazione. A decidere il destino degli allievi che finiscono al ballottaggio al termine delle tre sfide a squadre sono i giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Un cantautore, un ballerino che si è esibito con le più grandi star internazionali come Jennifer Lopez e un artista a 360 gradi formano una giuria di professionisti i cui giudizi, a quanto pare, non rispecchierebbero totalmente i gusti di Andreas.

Le parole di Andreas Muller sul serale di Amici 22

Molto presente sui social, Andreas Muller ha risposto alle domande dei followers. Qualcuno, così, gli ha chiesto un parere sugli allievi di Amici 22. In particolare, ad Andreas è stato chiesto di svelare i suoi allievi preferiti della categoria ballo. Al momento, sono ancora in gara Ramon, Isobel, Maddalena e Mattia. Il fidanzato di Veronica Peparini, però, nel rispondere alla domanda non ha fatto alcun nome, ma dalle sue parole ha fatto capire di non gradire artisticamente i quattro ballerini ancora nella scuola.

“Chi ti piace di Amici della categoria ballo?”, è stata la domanda a cui Andreas ha risposto così – “Quelli che sono usciti”. I preferiti di Andreas, dunque, erano i vari Samu, Alessio e Gianmarco? In particolare, Andreas non ha mai nascosto la propria ammirazione per Samu e Gianmarco.

