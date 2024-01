Andreas Muller, l’attesa della paternità é a torso nudo/ “Dovrò essere il più figo per loro…”

Amici, Andreas Muller si prepara per la paternità!

Andreas Muller condivide con gli internauti online, e in un audace nude-look, la gioia nell’attesa per la paternità concepita con Veronica Peparini, adesso che é ormai lontano dal palco di Amici. L’ex ballerino professionista nel corpo di ballo al talent show di Amici di Maria De Filippi condivide un nuovo post pubblico su Instagram, che parla di come lui stia godendosi i giorni che lo dividono dal parto dell’amata compagna, sua ex maestra di ballo ai tempi della sua partecipazione all’esordio TV ad Amici 15 come allievo.

Il legame tra la maestra e il pupillo, ai tempi del sodalizio didattico nel circuito danza di Amici, si consolidava nel momento dello stop tra l’infortunio e il ritiro al talent show di Andreas Muller. Complice il consenso del resto della produzione del talent show, Veronica Peparini riabbracciava l’allievo più giovane nell’edizione contigua, ad Amici 16, dando al giovane una seconda chance di partecipazione al talent show, vista la guarigione del ballerino dall’infortunio, portando Andreas Muller alla vittoria. Dopodiché seguiva l’ufficializzazione della lovestory dei due volti storici di Amici, che ancora oggi procede a gonfie vele, visto l’annuncio recente della coppia, che ai microfoni di Verissimo ha dichiarato di attendere due gemelle.

Il messaggio social del futuro papà

Nell’attesa di celebrare la paternità raggiunta con l’amata Veronica Peparini, intanto, Andreas Muller manda i fan in visibilio lasciandosi immortalare in una carrellata di scatti, che lo ritraggono in un audace nude-look. O per meglio dire a torso nudo. Uno stato social dedicato pubblicamente dall’ex Amici alle tanto attese figlie gemelle.

“Come vivo la paternità?- fa sapere Andreas Muller, lontano dal palco di Amici e a corredo del suo post -. Mi alleno perché per loro il più figo dovrò essere sempre io, il papà; Faccio gli incubi pensando che le mie figlie possano essere le gemelle di Shining; Guardo quei vestitini minuscoli e mi sento il cuore che batte forte; monitoro la crescita su varie applicazioni -prosegue il messaggio – in questo momento pesano come un grappolo d’uva e ovviamente mi mantengo cretino più che mai perché basta serietà!”.

Insomma, l’ex allievo di Veronica Peparini intende godersi a pieno ogni singolo attimo nell’attesa che lo separa dal giorno della nascita delle primogenite gemelle, anche a costo di non risultare pronto per il ruolo di padre e genitore che lo attende: “Serio…Lo sono stato troppo negli anni”, conclude nel post il ballerino, invitando l’occhio pubblico a non giudicare soffermandosi sulle apparenze.

