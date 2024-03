Andreas Muller “pazzo” delle figlie Penelope e Ginevra/ “Completamente fuori di testa”: primi giorni da papà

Andreas Muller innamorato delle figlie Penelope e Ginevra: il video su Instagram

Il 18 marzo scorso Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati travolti da una felicità incontenibile, dando il benvenuto a due splendide gemelle, Penelope e Ginevra. La celebre coach di Amici è diventata nuovamente mamma dopo i primi due figli, Daniele e Olivia, nati dal precedente matrimonio con Fabrizio Prolli. Il ballerino del talent è invece diventato padre per la prima volta, all’età di 27 anni. E, in questi giorni segnati dal lieto evento, ha voluto documentare per mezzo Instagram la sua gioia di essere papà.

Nelle ultime ore, infatti, ha condiviso alcune stories sul suo profilo Instagram che lo ritraggono a casa, assieme alle sue piccole, dopo aver fatto ritorno dall’ospedale. Il ballerino ha condiviso numerosi video, alcuni teneri, altri molto divertenti, come quello che lo vedono vicino al fasciatoio allestito in casa per l’occasione. “Comunque completamente fuori di testa” scrive ironico, mentre il video lo vede con una tutina in mano intento a fingere di avvolgerla attorno alle sue piccole, per poi fingere di baciarle e abbracciarle all’impazzata.

Andreas Muller e il fasciatoio: “Avremo una lunga relazione insieme“

Andreas Muller, sempre sulle Instagram stories, ha anche pubblicato una fotografia del fasciatoio, uno dei grandi protagonisti in casa Peparini-Muller dopo la nascita delle piccole Penelope e Ginevra. A corredo della foto, un divertente messaggio indirizzato proprio al mobile, che lo vedrà spesso cambiare e mettere in fasce le sue principessine di casa: “Io e te avremo una grande, intensa e lunga relazione insieme… Ti voglio bene fasciatoio“.

La gioia dell’ex ballerino e vincitore di Amici è incontenibile, e non può essere altrimenti. Andreas ha infatti coronato il suo sogno di diventare papà, e l’ha fatto al fianco di Veronica Peparini, colei che ha conosciuto proprio nel talent di Canale 5 e della quale si è letteralmente invaghito nel 2018. Ora, dopo diversi anni di fidanzamento, la coppia ha accolto in famiglia due splendide bambine.

