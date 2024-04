Andreas Muller: “Da quando sono nate le mie figlie mi sento invincibile”/ “Anche loro ballerine? Non vorrei…”

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno vivendo un momento decisamente magico; la famiglia si è arricchita con la nascita delle due gemelle tanto attese, Penelope e Ginevra. E’ lecito credere che il cuore dei due ballerini sia ora colmo d’amore più che mai, totalmente immersi in questa esperienza rinnovata da genitori e pronti a mettere in gioco qualsiasi cosa pur di favorire per loro un futuro quanto mai roseo.

L’euforia è soprattutto di Andreas Muller che a differenza di Veronica Peparini – già madre di due figli nati da una precedente relazione – si cimenta per la prima volta nel ruolo di genitore. Nonostante gli impegni da neo genitore, il ballerino ha comunque trovato un po’ di spazio da dedicare ai propri fan e – come riporta Leggo – ha sfruttato il box domande di Instagram per interagire con le domande dei tanti sostenitori digitali.

Andreas Muller: “Le mie figlie cresceranno libere, ma se dovessi scegliere io per loro…”

“Cosa mi manca di più della mia vita senza le bambine? L’idea della mia vita con le bambine. Quando saranno grandi saranno liberissime di fare ciò che preferiscono ma se si parla del mio volere, non vorrei che facessero le ballerine… Notizia choc! Ma è la verità”. Queste alcune delle considerazioni di Andreas Muller in risposta alle curiosità dei fan su Instagram in relazione alla nascita delle due figlie, Penelope e Ginevra. Proprio sulle piccole che da qualche settimana hanno visto la luce, il ballerino ha rivelato: “Pur essendo gemelle omozigoti per noi sono completamente diverse”.

Chiaramente diversi utenti hanno incalzato Andreas Muller a proposito dello stato mentale e fisico della sua compagna Veronica Peparini dopo la nascita delle figlie Penelope e Ginevra. “Veronica è un supereroe! Noi uomini possiamo solamente ammirare e imparare tanto”. Il ballerino ha poi aggiunto – come riporta Leggo – in riferimento a se stesso: “Mi sento invincibile, indispensabile; mi sento il più figo del mondo”.











