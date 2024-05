Andreas Muller dopo attacchi e polemiche sbotta: “Papà di me**a? Alle mie figlie ci penso io”/ Duro sfogo

Andreas Muller sotto attacco perde la pazienza: “Ossessione di fare i maestrini”

Andreas Muller e Veronica Peparini da pochi mesi sono diventati genitori delle piccole gemelline Penelope e Ginevra e spesso sui social condividono teneri momenti con loro e con i figli più grandi della coreografa Daniele e Olivia, nati dalla relazione con il ballerino e coreografo Fabrizio Prolli. E proprio l’aver immortalato su Instagram un tenero momento di tutta la famiglia in gita ha fatto finire la coppia al centro di aspre polemiche e attacchi tanto che alla fine Andrea Muller si è sfogato duramente ed ha perso la pazienza sui social.

A molti utenti non è sembrato sicuro il modo di viaggiare in auto delle gemelline e da li sono partiti attacchi e commenti negativi che hanno fatto perdere la pazienza ad Andreas Muller, stanco dei continui ‘maestrini’ che imperversano sui social: “Non riesco a capire se questa vostra ossessione di fare i maestrini su ogni cosa sui social e di seguire le persone solo per dar loro contro, mi faccia più ridere o tenerezza.” E poi ha rincarato la dose andando giù pesante: Che sia sicuro o meno sono fatti miei! Voi pensate alla vostra sicurezza e a quella dei vostri cari che a quella delle mie figlie ci penso io. Non sono i vostri figli a dover viaggiare con me, sono le mie e so quello che faccio e sono obbligato a fare, quindi, potete dormire sogni tranquilli! E se per questo agli occhi di qualcuno sono un papà di me***, sopravviverò lo stesso e me ne farò una ragione.”

Abituati a vederlo sempre pacato e tranquillo soprattutto durante il periodo in cui era un allievo ad Amici di Maria De Filippi i commenti negativi e sprezzanti sono riusciti a far esplodere in un duro sfogo Andreas Muller che poi ha concluso con una nota di sarcasmo: “Da domani, comunque, mi impegnerò a rispondere solo ai messaggi belli e positivi, giuro. Anche perché, probabilmente, ogni giorno sarà sempre peggio visto che le fasi dei neonati sono tantissime… pensa quanto ancora dovrete rompere i co***… Immagino quando una delle mie figlie dirà “Oh ca***”, probabilmente me la porteranno via”.











