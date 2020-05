Andreas Muller/ Sarà un finalista? L’augurio di Veronica Peparini (Amici Speciali)

Pubblicità

Andreas Muller è pronto a dare il tutto per tutto in questa terza puntata di Amici Speciali. Quella di questa sera è una puntata importante: siamo infatti arrivati alla semifinale e ciò vuol dire che soltanto quattro concorrenti riusciranno ad andare in finale. Uno di questi potrebbe essere proprio Andreas che, prima di salire sul palco di Amici Speciali, ha ricevuto un augurio molto speciale: quello della sua compagna Veronica Peparini. La professoressa di ballo di Amici non è in giuria ma è comunque al fianco di Andreas per supportarlo in questa nuova sfida. “E poi noi due… noi due e tutti voi con noi stasera” ha scritto Veronica in un post accompagnato da una foto in cui lei e Andreas sono insieme.

Pubblicità

Andreas Muller soddisfatto grazie ad Amici Speciali: ecco perché

La scorsa settimana Andreas Muller è stato protagonista di un’esibizione che è piaciuta molto a tanti. Lui stesso, dopo essersi rivisto, ha ammesso di sentirsi soddisfatto di quanto portato sul palco di Amici Speciali. “Ho 23 anni , tra pochi giorni 24, e chi mi conosce sa che sono il tipo di ragazzo che nel lavoro riesce solo a criticarsi, a spronarsi da solo e a cercare stimoli per cambiare sempre, per migliorare e non essere mai uguale a nessuno…” ha scritto in un post su Instagram. E ancora: “Bene, questa notte ho ballato questo pezzo e forse non tutti lo avrete visto. Una volta uscito dalla studio e finita la puntata ho voluto aspettare il momento giusto per rivedermi in video. É stato bellissimo. Quindi mi sono dato una pacca sulla spalla e mi son detto: “Bravo André mi sei piaciuto tanto”… NON ME LO SONO MAI DETTO IN VITA MIA, SINCERO COME QUESTA VOLTA.” ha concluso il ballerino.





© RIPRODUZIONE RISERVATA