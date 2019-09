Andreazzoli esonerato?/ Genoa, in caso di addio Gattuso è in pole position

Aurelio Andreazzoli sarà esonerato dal Genoa? Il passo dell’allenatore è lento, e dopo un buon avvio di campionato la sua squadra si è come inabissata: 5 punti in classifica portano il Genoa in zona retrocessione, terzultimo posto in classifica con le sole Spal e Sampdoria alle spalle. La sconfitta subita contro la Lazio poteva starci in termini di risultato secco, ma i rossoblu sono crollati senza appelli: due gol per tempo incassati, una difesa che fa acqua (in sei partite sono 13 le reti subite) e un attacco che ha prodotto 7 gol, due dei quali su calcio di rigore. In più, alcune scelte non convincono: la società ha deciso di puntare forte su Andrea Pinamonti che però è stato in panchina in due delle ultime tre partite, senza nemmeno entrare in campo, e domenica all’Olimpico ha giocato Antonio Sanabria che, dopo sei mesi con tante ombre nell’ultima stagione, sembrava essere fuori dal progetto. Ora dunque Andreazzoli dovrà necessariamente alzare la posta: sabato sera a Marassi arriva il Milan, le ultime notizie (riportate anche da Primo Canale) dicono che l’allenatore potrebbe restare in sella fino al prossimo turno ma su questa ipotesi c’è ancora un punto di domanda.

ANDREAZZOLI ESONERATO? GATTUSO IN POLE POSITION

Qualora Aurelio Andreazzoli dovesse venire esonerato dal Genoa, il presidente Enrico Preziosi avrebbe già pronta l’opzione Gennaro Gattuso. La rescissione con il Milan lo ha lasciato senza una squadra e sarebbe lui il primo candidato a sedere sulla panchina del Grifone. Tuttavia, sono vive anche le ipotesi Stefano Pioli e Davide Nicola; il secondo in particolare è sempre amato dalla gradinata Nord per i trascorsi da calciatore, e ha dimostrato di poter fare bene in Serie A (miracolosa salvezza con il Crotone). Presumibilmente però la decisione su Andreazzoli arriverà nelle prossime ore: l’ipotesi dell’esonero prima di giocare contro il Milan resta viva, Preziosi però deve capire se operare un cambio che lo porterebbe ad avere un quinto allenatore nel giro di una stagione o poco più (gli altri sono Davide Ballardini, Ivan Juric, Cesare Prandelli e appunto Andreazzoli).Insomma, si vedrà: tuttavia pare che l’ex di Roma e Empoli non goda più della fiducia della società al netto di quanto racconta la classifica, comunque deficitaria.

