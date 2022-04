Andreea Rabcjuc scomparsa da 27 giorni da Ancona/ Il fidanzato: “Non c’entro”

E’ sparita da Ancona da quasi un mese, esattamente 27 giorni, Andreea Rabcjuc, 27enne di origini rumene. Dopo una serata trascorsa con amici, come scrive il Corriere della Sera, e una lite con il fidanzato davanti ad alcuni testimoni, la ragazza ha fatto perdere ogni traccia di se, e la procura anconetana ha deciso di aprire un fascicolo dopo una denuncia di scomparsa. Andreea Rabcjuc è stata vista l’ultima volta nei pressi di un casolare di Montecarotto lo scorso 12 marzo, dove si era tenuto una sorta di “festa” con diverse persone. Fisico atletico, capelli tinti di viola e numerosi tatuaggi, la giovane è una campionessa di tiro a segno, e sicuramente una donna che non passa inosservata.

Andrea Costa: “Riunione Aifa 12 aprile per 4a dose”/ “Mascherine al chiuso? Vediamo”

Ma in questi 27 giorni nessuno l’ha più vista e ovviamente, ogni giorno che passa, aumentano le preoccupazioni dei famigliari. I carabinieri, sempre in base a quanto scrive il quotidiano di via Solferino, hanno già effettuato una perquisizione in un casolare vicino a Moje, e i militari hanno impiegato anche i cani per fiutare le tracce, ma senza alcun esito positivo.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Federalberghi: “14 mln italiani in viaggio a Pasqua”

ANDREEA RABCJUC SCOMPARSA DA 27 GIORNI DA ANCONA: LE PAROLE DEL COMPAGNO A CHI L’HA VISTO

Secondo quanto raccontato dagli amici, Andreea Rabcjuc si sarebbe allontanata attorno alle ore 7:00 di mattina a piedi, dopo una serata di litigi con il proprio compagno, a cui ha lasciato anche il cellulare prima di incamminarsi per una strada di campagna.

Il fidanzato, dopo aver pubblicato una foto di un water su Facebook, con tanto di scritta «questo è il trono adatto a te», e alcune parole di addio, l’altra sera è stato intervistato dal programma «Chi l’ha visto?», e nell’occasione ha spiegato: «io non sono colpevole, io non ho fatto niente, i carabinieri mi hanno detto di non rilasciare interviste». Negli scorsi giorni è stato rinvenuto un cadavere in quel di Occhiobello, in riva al Po, di una donna al massimo di 30 anni: che sia proprio quello di Andreea?

Bimba precipitata a Torino: cambia accusa patrigno/ Da omicidio colposo a volontario

© RIPRODUZIONE RISERVATA