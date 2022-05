Andrew Fletcher è morto/ Chitarrista e tastierista dei Depeche Mode, aveva 60 anni

Lutto nel mondo della musica. È morto oggi Andrew Fletcher, chitarista e tastierista dei Depeche Mode. Il musicista è stato fondatore della band britannica insieme a Martin Gore e David Gahan. L’uomo aveva solo 60 anni. Ad annunciare la morte di Andrew Fletcher, è stata proprio la band con un post su Facebook: “Siamo scioccati e pieni di schiacciante tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy ‘Fletch’ Fletcher. Fletch aveva un vero cuore d’oro ed era sempre lì quando avevi bisogno di supporto, di una conversazione vivace, di una bella risata o di una pinta fredda”.

In conclusione del triste e difficile post, la band ha chiesto ai fan di ricordare il musicista attraverso i propri pensieri: “Il nostro cuore è con la sua famiglia e vi chiediamo di tenerli nei vostri pensieri e di rispettare la loro privacy in questo momento difficile”. Tantissimi i messaggi dei fan sotto il doloroso post dei Depeche Mode. Incredulità ed enorme vuoto tra i fan e tra tutti coloro che hanno voluto bene a “Fletch”.

Fletcher tra i fondatori della band

Fletcher aveva fondato i Depeche Mode nel 1980. La band ha cominciato a fare musica elettronica all’inizio degli anni Ottanta e l’ha fatta crescere fino ad avere milioni e milioni di fan. Andy, nato a Nottingham, si era trasferito a Basildon a due anni. Proprio lì la band è stata fondata nel 1980. “Da ragazzo c’erano campi da calcio, da cricket, ma poi tutto è andato storto economicamente e quando le fabbriche chiusero negli anni Settanta divenne una città violenta. C’erano insomma le condizioni come in molte città inglesi per la nascita del movimento punk che avrebbero cambiato il panorama sociale e musicale. Forse i Depeche Mode non sarebbero mai diventati così popolari se non ci fosse stato ad accoglierli il movimento punk. Da lì sono spuntati i fiori musicali della New Wave, del Post punk e del New Romantic” aveva raccontato Andy Fletcher.

Con oltre 100 milioni di dischi venduti, i Depeche Mode sono uno dei gruppi di musica elettronica più conosciuti e amati del mondo. Il gruppo di Basildon è stato definito “la band elettronica più popolare e longeva che il mondo abbia mai conosciuto”. La morte di Fletch ha sconvolto davvero tutti, compagni e fan.











