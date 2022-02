Andy chi è il co-fondatore Bluvertigo e vita privata/ Gli ultimi progetti e il duetto con Giusy Ferreri

ANDY DEI BLUVERTIGO, OGGI DUETTO CON GIUSY FERRERI

Tutto pronto per la serata cover del Festival di Sanremo 2022: Giusy Ferreri porterà al teatro Ariston il brano “Io vivrò senza di te” di Lucio Battisti, al suo fianco ci sarà Andy. Andrea Guido Fumagalli, più noto con lo pseudonimo di Andy, è un musicista, cantante, attore e artista a tutto tondo: è noto per aver fondato, insieme a Morgan, il gruppo musicale dei Bluvertigo.

ROCCO HUNT, CHI È? DA SANREMO GIOVANI A OGGI/ Il duetto con Ana Mena a Sanremo 2022

Andy è uno dei musicisti più completi del panorama italiano, come ampiamente dimostrato negli anni d’oro dei Bluvertigo, ma non solo. Il 50enne, infatti, suona le tastiere, i sintetizzatori e il sax. Inoltre, ovviamente, canta: pensiamo al brano Forse dei Bluvertigo dall’album Zero del 1999. Ora non ci resta che scoprire che tipo di performance ci regalerà questa sera al Festival di Sanremo 2022 al fianco di Giusy Ferreri in uno dei brani più belli e importanti di Lucio Battisti.

IVA ZANICCHI, COVER "CANZONE"/ Omaggio a Milva a Sanremo 2022: "Dimenticata da tanti"

ANDY DEI BLUVERTIGO A SANREMO 2022: LA SUA NUOVA VITA

Negli ultimi anni Andy ha fondato i Fluon, formazione composta insieme a Faber e Fabio Mittino. Nel 2012 è uscito il primo singolo, Naked, e il nome del gruppo deriva dal quartier generale creativo dell’artista brianzolo. Un progetto musicale ma non solo: Andy e colleghi, infatti, si occupano di lavori legati alla pittura, alla grafica, al design. Un maestro delle arti figurative, insomma, basti pensare alle tante idee originali presentate nel corso degli anni: nel 2009 ha ideato un modello di Fiat 500 customizzata, con la carrozzeria decorata con i tipici colori della Pop art. O ancora agli orologi Too Late, ispirati all’attività pittorica: Poptech, Geishalook, Audiotrax, DN-Eyes e Sea of Sin. Nel corso degli ultimi anni Andy si è diviso tra le sue passioni, senza perdere mai di vista la musica, sempre al centro di tutto. Come non svanirà mai l’amicizia con Morgan: il sassofonista è sempre stato al fianco di Marco Castoldi nei momenti più difficili. E la speranza è di vederli presto insieme sul palco, insieme a Livio Magnini e Sergio Carnevale…

LEGGI ANCHE:

Classifica generale Sanremo 2022/ E vincitore Cover quarta serata: Elisa super...

© RIPRODUZIONE RISERVATA