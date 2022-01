Andy, Luna e Nicola, chi sono i maestrini Back to school/ “Ci piace sapere tutto con precisione”

Andy, Luna e Nicola sono tra i maestrini di Back to School, il nuovo format televisivo condotto da Nicola Savino su Italia 1: scopriamo meglio chi sono. Andy ama andare a scuola, Luna si definisce gentile, ma testarda e Nicola dice tutto quello che gli passa per la testa: conosciamo meglio i piccoli maestri di Back to School. Ma cerchiamo di conoscerli meglio. Proprio Andy nel video di presentazione si è raccontato così “a me piace molto andare a scuola. Trovo il bello nello studiare perchè ti fai acculturato e poi mi piace vedere e giocare con gli amici. A me piace approfondire le cose perchè mi piace sapere tutto con precisione”. Non solo, il giovane maestrino parlando dei ripetenti ha precisato: “un ripetente per piacermi non deve fare tutte le espressioncine ‘no questa non lo so fare, dai me la potete cambiare’, non deve fare queste cose perchè deve impararle. L’aspetto del ripetente come l’aspetto di tutti fa un pò capire che persona è. Per esempio quel ciuffo di Denise Dosio aveva fatto capire già dall’inizio che era un ribelle”.

Tra i ripetenti Jonathan l’ha colpito particolarmente: “mi ha colpito il suo stile, poi con quel completo da cowboy. Quando abbiamo fatto l’esperimento del vulcano lui mi ascoltava attentamente perchè non aveva capito molto bene. In tanti anni le vedi un pò tutte le bandiere: per esempio all’Europeo di calcio o alle Olimpiadi. Martina con le bandiere proprio non c’è perchè l’ha detto anche lei che è smemorino, quindi non ce la può fare”.

Andy, Luna e Nicola i maestrini di Back to School sui ripetenti

Passiamo a Luna, tra i maestrini di Back to School. La ragazza si è raccontata così nel video di presentazione: “mi descriverei come una bambina molto testarda, determinata, allegra e gentile. I ripetenti per fare bella espressione su di me soprattuto sui vestiti devono essere vestiti sportivi, ma non un vestito come Paola Caruso tutta rosa, ma poi i tacchi con quei pilastri sotto. Quando abbiamo fatto la gara con Random del cocomero, io l’ho mangiato perchè mi piace un sacco, ma non volevo fare la figura di quella che si sporca tutto perchè poi i vestiti bisogna pure lavarli. Siamo andati in palestra e mi sono divertita troppo a fare l’hula hop”.

Infine Nicola, che su di lui ha detto: “sono una persona che non ha paura di conoscere e parlare. Quello che mi passa per la mente mi parte e lo dico. Da grande voglio fare il doppiatore di voci. L’anno scorso facevo uno spettacolo dove facevo battute su battute e cercavo di far ridere, infatti mi piace strappare un sorriso a tutti. La mia idea di Clementino? Un ragazzo non troppo intelligente e acculturato, ma scherzava un pò troppo ed era un pò indisciplinato. Maria Teresa si è applicata, ma c’è stato qualcosa che la distraeva dalla lezione e cercava di far distrarre tutti”.



