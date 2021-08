Angel of mine, Rai 3/ Un film per la televisione che stenta a decollare

Angel of mine, film diretto da Kim Farrant

Rai 3 nella serata di giovedì 26 agosto 2021 alle 21.45 propone – Angel of mine – per la regia di Kim Farrant. É un film drammatico del 2019 distribuito da Lionsgate Home Entertainment. Nel cast abbiamo Luke Evans e Naomi Rapace. Fin dai primi momenti ci rendiamo conto di essere di fronte a un film lento con momenti in grado di creare empatia. La regia è televisiva fa brillare meno anche gli attori, nonostante questo se cercate una serata di puro intrattenimento sarete accontentati.

Angel of mine, la trama del film

Il film Angel of mine racconta la storia di Lizzie, dove prematuramente la sua figlia scompare senza lasciare nessuna traccia. La donna non riesce a capacitarsi e vive un momento di sconforto e distacco con al realtà, tanto da pensare che la sua bambina sia ancora viva e che qualche male intenzionato l’abbia rapita. Vista la sua condizione psicologica ormai compromessa, le parole di Lizzie non vengono prese in considerazione.

La donna è talmente affranta che a un certo momento crede che Lola, la figlia dei suoi amici sia la sua Rosie. Le supposizioni della donna sono il frutto della sua immaginazione e del suo dolore, oppure c’è fondamentalmente nascosta una verità che presto la donna riuscirà a far tornare a galla?

