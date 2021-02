Angela Brambati e Marina Occhiena: lite per Marcellino Brocherel/ “Amiche per sempre”

Carlo Conti cerca di capire cosa sia successo esattamente nel 1981 tra Angela Brambati e Marina Occhiena, in occasione della lite per Marcellino Brocherel. Benché siano passati circa trent’anni dal quell’episodio, Marina Occhiena sembra piuttosto imbarazzata e non pare intenzionata a tornare sull’argomento. Ci pensa Angela Brambati a rompere il ghiaccio, con una frase distensiva: “Ci conosciamo da quando abbiamo sedici anni io e lei. Vada come vada questa reunion dei Ricchi e Poveri io dico che noi saremo amiche per sempre”. Parte l’applauso del pubblico, ma anche quello di Conti, felice di aver ristabilito la pace tra Angela Brambati e Marina Occhiena dopo tanto tempo. La reunion dei Ricchi e Poveri parte nel migliore dei modi… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Angela Brambati e Marina Occhiena, i motivi della lite

Angela Brambati e Marina Occhiena, perché hanno litigato? Ancora oggi in molti si chiedono cosa è successo quella fatidica sera del 1981 in cui le due protagoniste e donne de I Ricchi e Poveri hanno finito per discutere facendo calare il sipario sulla loro amicizia e la loro collaborazione per ben 40 anni. Era la vigilia del Festival del 1981 quando la bella Marina abbandonò i suoi colleghi fingendo una malattia che poi svanì nel nulla proprio al momento di salire sul palco e chiedendo di poter cantare ma ecco che in quel momento scoppia il gossip sulla lite furibonda tra le due amiche e colleghe. In realtà non c’era alcuna malattia a tenerla lontana dal palco, Marina e Marcellino Brocherel, albergatore di Aosta, compagno di Angela e padre di suo figlio Luca, erano amanti o presunti tali e la notizia arrivata all’orecchio della bruna cambiò per sempre il destino di Marina ma anche il volto dei Ricchi e Poveri.

Angela Brambati e Marina Occhiena, perché hanno litigato? Marcellino Brocherel tra loro…

Secondo i bene informati, all’epoca un accordo legale concesse alla bionda 150 milioni di lire in cambio del silenzio sulla relazione Occhiena-Brocherel, un silenzio che durò poco visto che, secondo il gossip, fu proprio Angela Brambati a raccontare di aver pescato lei e il compagno nel loro letto lasciando intendere che il tradimento non sia stato solo uno. Dall’altra parte, invece, la bionda ha sempre ribadito che tra loro c’era solo una simpatia niente di più. Non sono mancati i colpi di scena e non solo per quello che le due hanno poi rivelato mesi dopo ma anche perché ci furono dei risvolti penali che portano Angela e Marcellino a contendersi il piccolo Luca. Per fortuna poi tutto tornò alla “normalità” e 40 anni dopo, con la reunion de I Ricchi e Poveri tutto rientrò, almeno per adesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA