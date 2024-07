Chi è Nadia Cocconcelli, moglie di Angelo Sotgiu/ Lei lasciò il mondo dello spettacolo per lui

Nadia Cocconcelli, chi è la moglie di Angelo Sotgiu

Angelo Sotgiu fa coppia sul palco con Angela Brambati ma nella vita i due non sono marito e moglie, come molti credono: il cantante dei Ricchi e Poveri, infatti, è sposato con un’altra donna, che risponde al nome di Nadia Cocconcelli. Prima di diventare la moglie di Sotgiu, Nadia era una showgirl e ballerina molto amata, diventata famosa dopo essere stata scelta da Pippo Baudo per il programma “Foto di gruppo”, insieme alla sorella. Il successo arrivò però con “Teatro Music Hall”, una delle trasmissioni più amate negli anni ’70: proprio in questo programma conobbe quello che poi sarebbe diventato suo marito, ovvero Angelo Sotgiu.

Dopo essersi incontrati in studio, i due cominciarono ad uscire insieme e a frequentarsi: Nadia, proprio per sfuggire ai riflettori e ai gossip, decise di lasciare il mondo dello spettacolo per viversi in tranquillità quell’amore appena nato. Da quel momento visse infatti in maniera privata l’amore con il cantante, con il quale ha avuto inoltre due figli, Elena e Daniele: i due ragazzi rappresentano il frutto del loro amore.

Nadia Cocconcelli, come cominciò la sua storia con Angelo Sotgiu

Nadia Cocconcelli, all’inizio della sua storia con Angelo Sotgiu, dovette vivere anche un periodo di “confronto”. Il compagno era infatti reduce dalla relazione con Angela Brambati, sua collega, ma anche sua fidanzata alla fine degli anni ’60. I due sono stati insieme per alcuni anni e alla fine della loro storia, hanno intrapreso nuove relazioni, come appunto quella che il cantante cominciò con Nadia. Dunque nei primi anni del rapporto tra la Cocconcelli e Sotgiu, i giornali di gossip e i rotocalchi non si risparmiarono, paragonando spesso la nuova compagna del cantante alla sua vecchia fiamma: un clima certamente poco piacevole per la ragazza, che nonostante questo perseverò per difendere il suo amore con Angelo. Il tempo, poi, le avrebbe dato ragione.











