Angela Caloisi ancora in ospedale/ L’ex di Uomini e Donne “Dolori al petto, piangevo”

Sono giorni difficili per Angela Caloisi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, fidanzata con Paolo Crivellin, è finita in ospedale qualche giorno fa dopo aver fatto la dose di vaccino. In quell’occasione alla giovane è stata riscontrata una Pericardite acuta alla quale è conseguita la prescrizione di una cura adatta al problema. Eppure, pochi giorni dopo, Angela è nuovamente finita in ospedale con nuovi e pesanti dolori.

L’ex di Uomini e Donne lo ha raccontato su Instagram in un post che recita: “Ieri nuova corsa al Pronto Soccorso e nuova diagnosi. I dolori, soprattutto al petto, erano lancinanti, piangevo dal dolore“, ha raccontato la 27enne. “Avevo le vene di braccia e gambe gonfie ed ero davvero preoccupata. Così fatti altri controlli e tac ai polmoni per escludere embolia polmonare, è risultato un residuo ritmico”, ha aggiunto.

Angela Caloisi, come sta? “Oggi sto meglio, cerco di essere positiva”

Sono state ore di grande preoccupazione per Angela Caloisi, che dopo il vaccino ha iniziato ad accusare dolori forti al petto. Nonostante le conseguenze Angela non è pentita: “Il vaccino? Lo rifarei 1000 volte però vi dico: se sentite qualcosa che non va, fatevi controllare”. Nelle ultime ore in tanti hanno scritto all’ex di Uomini e Donne per chiederle come sta e farle gli auguri di pronta guarigione, Angela ha risposto poche ore fa con un nuovo post su Instagram, in cui fa sapere: “Oggi sto meglio. Davvero grazie infinite per tutto l’affetto! Vorrei potervi abbracciare. Spero di continuare così anche se sono ancora stordita, in un corpo che non mi sembra il mio. e pure ga**ta sotto dalla paura, lo ammetto. Ma sto cercando di essere positiva.”

