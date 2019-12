Angela Cavagna vs ex marito Orlando Portento/ “Vuole la guerra? Vado fino in fondo!”

E’ guerra aperta tra Angela Cavagna, indimenticata infermiera sexy di Striscia la Notizia e l’ex marito Orlando Portento, che nei mesi scorsi si è reso protagonista di un vero e proprio show nello studio di Pomeriggio 5. Dopo essersi ritirata da qualche anno a Tenerife, dove si è rifatta una nuova vita con il secondo marito Paolo Solimano, ha deciso di proseguire la sua battaglia contro l’ex. Quest’ultimo, dal canto suo, ha deciso di querelare la showgirl per diffamazione a mezzo stampa e, come riferisce il settimanale Oggi, ha anche voluto sottolineare come “l’intero ricavato del risarcimento dei danni sarà devoluto in beneficenza a me medesimo”. La nuova querela, contenuta in ben tre fogli scritti a mano, è stata consegnata da Portento la mattina del 12 novembre scorso ai Carabinieri di Genova San Fruttuoso, dove si è presentato in qualità di persona offesa, allegando l’immagine di un recente articolo che a suo dire conterrebbe le frasi diffamatorie nei suoi confronti, copia di una sentenza di non luogo a procedere nei suoi confronti e la copia del pagamento di 250 euro che ha dovuto sostenere per oblazione. “Portento continua a tirarmi in ballo per farsi pubblicità attraverso me, sperando di essere ripescato in qualche trasmissione tv. Magari l’Isola dei famosi, come si vocifera da qualche tempo e da più parti”, ha però tuonato al settimanale Oggi la Cavagna.

ANGELA CAVAGNA VS EX MARITO ORLANDO PORTENTO: È GUERRA

Orlando Portento ha voluto a sua volta replicare al gossip su una sua presunta partecipazione al reality in Honduras confermando di aver ricevuto la proposta alla quale però ha cortesemente rifiutato: “Vorrei nuotare come opinionista più che come concorrente, così potrei essere sull’altra riva e sarei sicuramente un mare in tempesta. Grazie, prego, come opinionista io ci starò”, ha fatto sapere. In merito all’oblazione, la Cavagna ha invece commentato: “Il fatto che abbia dovuto pagare 250 euro vuol dire che è stato condannato ed era per il reato di molestie. Deve ritenersi fortunato che io abbia ritirato la denuncia per minacce, altrimenti lo rovinavo. Mi sono fatta convincere dal suo avvocato che allora me lo chiese esplicitamente, facendo leva sul mio buon cuore”. Angela Cavagna oggi dice di fare la moglie a 360 gradi e non rinuncerebbe mai alla sua nuova vite a Tenerife: “Qui c’è sempre il sole e quindi non voglio altro. Credo di essere stata l’unica al mondo ad avere lasciato le scene nel momento giusto. C’è un tempo per apparire e un tempo per dire basta”, prosegue. Tornando invece all’argomento relativo al suo ex ha ammesso di essere tirata sempre in ballo da Orlando al punto da dover intervenire per difendersi. “La differenza tra me e lui è che io porto le prove di quello che dico. E ogni volta che ha detto menzogne l’ho sbugiardato. Vuole la guerra? Sono pronta e stavolta vado fino in fondo. Se lui dopo 13 anni cerca ancora di mettersi in luce parlando di me, diffamandomi, io non ci sto. È già stato diffidato, e allora perché non si fa la sua vita in santa pace, invece di dannarsi l’anima per apparire?”, tuona. Ad addolcirla è invece il pensiero del secondo marito: “Con lui sono felicissima”, ammette.

