Angela da Mondello, tatuaggio per il figlio Emanuele morto/ “Guardami da lassù”

Angela Chianello, conosciuta da tutti come Angela da Mondello, su Instagram, condivide una foto con cui ha svelato ai followers un dolore che si porta dentro. La signora Angela, diventata popolare dopo aver pronunciato la frase “Non ce n’è Coviddi” lo scorso agosto, ha deciso d’incidere la propria pelle dedicando un tatuaggio al figlio morto, Emanuele. “Nuovo tatuaggio per il mio carissimo Angelo che mi guarda da lassù”, ha scritto Angela su Instagram pubblicando la foto del tatuaggio che ha fatto tra la spalla e il braccio. Oltre al disegno di una madre e del suo bambino, Angela da Mondello ha tatuato sia il nome del figlio, Emanuele, che la seguente frase: “Ti ho dato la vita, adesso devi essere tu a guardarmi da lassù”.

Angela Da Mondello e il tatuaggio per il figlio Emanuele: il web si spacca

La foto del tatuaggio che Angela da Mondello ha voluto fare per dedicarlo al figlio Emanuele ha spaccato il web. In tanti, hanno espresso la loro solidarietà alla signora Angela per la grande sofferenza che la morte di un figlio provoca ad una madre; altri, tuttavia, hanno criticato lo stile del tattoo. “Un genitore non dovrebbe sopravvivere al proprio figlio.

Perché natura vorrebbe che i figli vivessero più a lungo di chi li ha generati”, scrive un utente. “Angela ti sono vicino. Posso solo immaginare la sofferenza. Ti abbraccio forte”, aggiunge un altro. “Ma come ti hanno tatuata?”, scrive invece un altro. “Ha sbagliato il tatuatore a scrivere“, fa notare un altro follower. In ogni caso, la maggior parte degli utenti sta esprimendo la propria vicinanza ad Angela.





