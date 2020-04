Angela Di Iorio “Maria De Filippi si diverte col bullismo”/ “Uomini e Donne pilotato”

Pubblicità

Angela Di Iorio, ex dama del trono over, racconta la sua esperienza nel parterre di Uomini e Donne e critica l’atteggiamento di Maria De Filippi e Gemma Galgani. La dama che, durante la sua partecipazione alla versione senior del dating show di canale 5 è finita al centro delle polemiche per aver rifiutato la corte di un uomo che le aveva promesso una vita da signora pur percependo una pensione da 700 euro, chiarisce tutto in un’intervista rilasciata ai microfoni di Meteo Week. “Il mio tentennamento è stato male interpretato e sono stata tacciata di venalità: ma non è così. Ho fatto una vita di stenti, all’età di 71 anni sogno di poter tirare un sospiro di sollievo. Voglio poter andare a fare una passeggiata, assistere ad uno spettacolo, fare un viaggio, senza necessariamente dover prima farmi i conti in tasca per poi magari rinunciare. È successo per tanti, troppi anni. Non sono come mi hanno dipinta, ci tengo a sottolinearlo“, ha spiegato l’ex dama.

ANGELA DI IORIO CONTRO MARIA DE FILIPPI: “SI DIVERTE SUL BULLISMO CHE TINA E GIANNI FANNO AGLI ANZIANI”

Angela Di Iorio è stata una delle dame più discusse del trono over di Uomini e Donne. A distanza di tempo dalla sua esperienza, l’ex dama, a Meteo Week, confessa di non aver gradito l’atteggiamento di Maria De Filippi. “Io ho amato Maria, e nonostante la mia sofferenza a Uomini e Donne non riesco ad odiarla. Però c’è una cosa che ad oggi ancora non le perdono: l’aver riso mentre io piangevo. Lei si diverte sul bullismo che Tina e Gianni fanno alle signore anziane e questo non è un buono esempio. Mi piacerebbe avere un giorno un confronto da donna a donna”, ha spiegato la dama che, sulle puntate che vengono trasmesse in tv, svela come vengano spesso fatti dei tagli. “Loro tagliano, montano, fanno spezzoni a loro piacimento, oltre a fare intervenire sempre le stesse persone. E’ come se fosse tutto pilotato“, ha aggiunto. Infine, ha puntato il dito contro Gemma Galgani definendola “un’attrice, una marionetta nelle mani del programma“, ha concluso.



