Angela, la fidanzata di Pierpaolo Spollon/ Il suo volto è ancora un mistero

Pierpaolo Spollon è certamente uno degli attori della giovane generazione più amati, protagonista di fiction di successo quali “L’Allieva“, “La porta rossa” (a breve arriverà la terza stagione) e “Blanca“. Il ragazzo piace anche per il suo atteggiamento scanzonato, evidente anche nelle occasioni in cui è stato ospite di altri programmi in Tv: emblematiche, ad esempio, sono state le battute che aveva lanciato a Orietta Berti quando entrambi erano intervenuti a “Oggi è un altro giorno”.

Inevitabilmente, ora che è diventato popolare non può non esserci grande curiosità da parte dei fan, soprattutto femminile, nei confronti della sua vita privata. L’artista veneto non ama sbottonarsi troppo a riguardo, ma che desiderava conquistarlo con ogni probabilità sarà costretto a mettersi il cuore in pace.

Pierpaolo Spollon e la ragazza del mistero: è Angela la sua fidanzata?

Nonostante lui ne parli davvero raramente, il cuore di Pierpaolo Spollon dovrebbe essere impegnato. Ormai da tempo si parla infatti di un suo fidanzamento con una ragazza di nome Angela, che nessuno però è mai riuscito a sorprendere al suo fianco. Lui, infatti, desidera far parlare di sè soprattutto per motivi professionali e i motivi per farlo ora non mancano certamente: a breve, infatti, tornerà sul set della terza stagione di “DOC – Nelle tue mani”.

Ospite di Francesca Fialdini a “Da noi a ruota libera”, dove si era parlato del suo statusi sentimentale, ancora una volta lui aveva preferito essere vago e continuare così ad alimentare le speranze del gentil sesso: “Io mi innamoro molto facilmente, ma di tutto”. Anche sui social non sono mai arrivati scatti o parole sibilline. Almeno per ora quindi il mistero continua.

