Angela Melillo e Cesare San Mauro si sposano/ Matrimonio con pochi invitati e…

Angela Melillo e Cesare San Mauro: matrimonio in arrivo

Fiori d’arancio per la showgirl Angela Melillo nonchè ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Come svela il settimanale Chi nelle Chicche di gossip pubblicate sul numero in edicola da mercoledì 14 settembre, la Melillo, tra meno di un mese, sposerà il compagno Cesare San Mauro con cui fa coppia fissa da tempo. Sarà un matrimonio intimo e privato a cui parteciperanno solo pochi ospiti tra amici e parenti. La cerimonia si svolgerà tra poche settimane anche se, per il momento, la data precisa non è stata ancora svelata.

Angela Melillo e Cesare San Mauro si sposano/ "Matrimonio in autunno, ecco perché abbiamo aspettato tanto"

Dopo il fatidico sì e la festa con parenti e amici, la coppia si congederà una meravigliosa luna di miele volando alle Maldive. La coppia, schiva e riservata, è così pronta per coronare il proprio sogno d’amore con il matrimonio.

Angela Melillo: l’ultima dedica d’amore al compagno Cesare San Mauro

Felice e innamorata, Angela Melillo è pronta per diventare la moglie di Cesare San Mauro. La showgirl che vive la relazione con molta discrezione, prima del fatidico sì, su Instagram, ha pubblicato una foto di coppia in occasione del compleanno del compagno lasciandosi andare ad una dolce dedica.

Angela Melillo, svela la proposta di matrimonio di Cesare San Mauro/ "Ha chiesto a mia figlia il permesso"

“Eh già! Siamo ancora qua!” Nonostante… le differenze di età, il lavoro, le famiglie, le esperienze, abbiamo superato i momenti difficili, come le delusioni, gli attacchi ingiusti da chi sappiamo, che purtroppo non finiranno. Ma noi, accumunati dagli stessi valori, da una dolce sensibilità e da tanta complicità, abbiamo trovato il nostro punto di forza: L’Amore”, scrive Angela sotto la foto che vedete qui in basso.

LEGGI ANCHE:

CESARE SAN MAURO, COMPAGNO ANGELA MELILLO/ "E' il mio sorriso e la mia luce"

© RIPRODUZIONE RISERVATA