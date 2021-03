Angela Melillo/ Lascia a casa la figlia Mia e il compagno per tornare alla ribalta in tv (Isola dei Famosi)

Angela Melillo alla ricerca di riscatto all’Isola dei Famosi 2021. Anche per lei è arrivato il momento di mettersi in gioco e dopo aver visto in tv la rinascita di alcune delle showgirl e colleghe (vedi Matilde Brandi, Adriana Volpe o Stefania Orlando), sembra che anche per la Melillo sia arrivato il momento di avere il suo posto al sole. Per adesso sarà quello dell’Honduras, che ospita il gioco e i naufraghi, ma al suo ritorno potrebbe essere quello della tv o del cinema visto che in passato lei si è districata bene tra conduzioni, show e film. Lei sui social si è detta pronta per questa nuova avventura sperando di portare all’Isola la sua solarità ma anche le emozioni che è in grado di regalare con le sue storie e il suo modo di essere, ma siamo sicuri che la natura selvaggia sarà clemente con lei?

EZIO BASTIANELLI, EX MARITO ANGELA MELILLO/ Con lui ha avuto la figlia Mia

Angela Melillo concorrente all’Isola dei Famosi 2021 per un rispolvero di popolarità

Angela Melillo, classe 1967, ha iniziato la sua carriera in tv proprio come ballerina e se agli inizi degli anni ’90 era soubrette a Il TG delle vacanze e a vari spettacoli del Bagaglino, subito dopo arriva addirittura alla conduzione di Scherzi a Parte al fianco della coppia Teo Teocoli e Gene Gnocchi. Dal 1994 al 1997 è una delle ragazze “spintarella” di Beato tra le donne e alla fine degli anni ’90 conduce con Paolo Limiti Alle due su Rai Uno. Ma la Melillo non si ferma mai e non si accontenta e così continua studiando recitazione presso il Centro Teatro Attivo di Milano e prende parte a diverse fiction Mediaset e Rai da Il Maresciallo Rocca a La casa delle beffe, da Love Bugs a La Palestra sbarcnado poi tra i concorrenti de La Talpa, programma che vince dimostrando la sua resistenza fisica e non solo e questo la rende concorrente perfetta per l’Isola quasi 20 anni dopo. In questi ultimi anni si è dedicata al teatro senza mai lasciare la tv dove è stata ospite fissa di Tv Mania fino all’anno scorso.

Sheryl e Wendy, ex moglie e ex fidanzata di Paul Gascoigne/ Lasciato in lockdown

E la sua vita privata? Angela Melillo lascerà a casa la figlia Mia avuta nel 2008 durante il matrimonio con il ristoratore Ezio Bastianelli, finito nel 2013, e il suo compagno sul quale, fino a questo momento, ha mantenuto il riserbo più assoluto. L’unica cosa che sappiamo è che è romanista, il resto potremo scoprirlo proprio all’Isola dei Famosi 2021 a partire da questa sera.

LEGGI ANCHE:

Awed, Simone Paciello/ Chi è? Da Youtuber a commentatore tv con GF Vip Party (Isola dei famosi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA