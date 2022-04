Angela Melillo: “L’Isola dei Famosi? Sempre stessi vip”/ “Concorrenti troppo nervosi”

Angela Melillo è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 aprile 2022. Immancabilmente, all’attrice è stato chiesto un ricordo della sua Isola dei Famosi e lei ha rivelato che “i postumi sono ancora peggiori dell’esperienza in sé. Ci sono problemi con lo stomaco e con l’andare in bagno…”.

Un giudizio sull’edizione nuova? “Non capisco perché già dopo la seconda settimana alcuni concorrenti siano così nervosi, troppo nervosi. Alcuni di essi sono persone che hanno già anche vissuto quel reality show. Non capisco perché Lory Del Santo dica che c’è l’umidità di notte: lei aveva già fatto l’Isola e aveva anche vinto! La scelta di mettere i personaggi in coppia è legata all’esigenza di inventarsi qualcosa, in quanto i vip che partecipano ai reality sono sempre gli stessi”.

Nel prosieguo della sua intervista su Rtl 102.5 News, Angela Melillo ha detto che, pur non mangiando, quando sei in Honduras “la forza la prendi dalla voglia che hai di superare la prova per avere una ricompensa. Io sono spesso diventata leader, avendo vinto diverse prove. Quando ho capito che però questo ruolo dava la responsabilità nell’eliminazione di diverse prove, non volevo più fare quei giochi”.

Inoltre, partecipare a un reality con la speranza che al ritorno a casa possano essere offerti chissà quali lavori “significa partire male. Serve un’altra motivazione, qualunque essa sia. Io ho ripreso con il teatro, con uno spettacolo che ho finito da poco. C’è stata qualche ospitata in tv, ma non ci si può aspettare granché”. La satira politica oggi è cambiata “in un altro tipo di show. Peccato che non si possa ancora prendere spunto da quanto accade a livello politico, perché ci sarebbe molto materiale. Ci sono alcuni personaggi che magari interpretano e prendono un po’ in giro, ma molto meno rispetto a qualche tempo fa”. Chi sente ancora Angela Melillo dei suoi compagni d’avventura a “L’Isola dei Famosi”? “Ho sentito ultimamente Ubaldo Lanzo, Valentina Persia, Matteo Diamante, Elisa Isoardi e Daniela Martani”.

