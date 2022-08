Angela, moglie Mago Forest/ Un vero e proprio colpo di fulmine

Angela è la moglie del Mago Forest, il comico e personaggio televisivo di successo. Un amore che la coppia vive volutamente lontano dal clamore mediatico a conferma che essere famosi non vuol dire per forze raccontare e sbandierare il proprio privato al grande pubblico. L’incontro tra i due è avvenuto quasi per caso visto che Angela era una fan del comico, showman e conduttore televisivo. I due si sono conosciuti proprio durante uno spettacolo del comico e tra i due è scattato subito qualcosa di magico.

Un vero e proprio colpo di fulmine quello tra i due che, dopo una lunga frequentazione, hanno deciso di convolare a nozze. Per il loro matrimonio hanno deciso di sposarsi a Venezia con pochissimi amici e parenti. Galeotto quindi è stato il primo incontro: Angela ha chiesto un autografo al Mago Forest. Una richiesta che ha incuriosito il comico. Ma chi è Angela, la moglie di Mago Forest? La donna è trevigiana e lavora per un’azienda che produce jeans.

Angela e Mago Forest: un amore lontano dal mondo dello spettacolo

Angela e Michele Foresta, questo il vero nome del Mago Forest sono sposati da circa dieci anni. Una storia d’amore importante che la coppia ha sempre vissuto lontano dal mondo della televisione e dello spettacolo a conferma del carattere schivo e riservato di entrambi. Anche il Mago Forest, comico e showman, è molto discreto e riservato nel privato nonostante sul palcoscenico sia sempre propenso a strappare un sorriso al pubblico. Il comico ricordando il primo incontro con la moglie ha detto: “si è innamorata della mia calligrafia”. Che dire un amore davvero importante per la coppia che vive lontano dal mondo del gossip e dello spettacolo.

Una decisione che conferma la volontà di discrezione e riservatezza di entrambi che preferiscono viversi la loro relazione senza strizzare l’occhio Nè alle telecamere né al mondo del gossip!











