Angela Nasti prossima al matrimonio?/ Il gesto della sorella Chiara alimenta i rumor

Angela Nasti, la sorella Chiara le regala il bouquet senza il consueto “lancio”

Il grande passo del matrimonio è forse tra le tappe cruciali di una vita, al netto delle emozioni vissute in quel momento e dell’importanza dell’amore consacrato. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno dato poco pronunciato il fatidico “Sì”, aggiungendo un ulteriore tassello all’amore che li lega dopo la nascita del primogenito, Thiago. Le foto della celebrazione nuziale hanno fatto il giro del web, colpendo per la bellezza sia del rito religioso che dei festeggiamenti tra amici e parenti.

Nel merito dei festeggiamenti successivi al matrimonio in chiesa tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, a molti non è sfuggito un dettaglio che riguarda la sorella dell’influencer, Angela Nasti. Nello specifico, come riporta il portale Today, l’aneddoto sarebbe riferito al classico momento del lancio del bouquet da parte della sposa. A quel punto però, Chiara non avrebbe dato le spalle alla platea per un lancio casuale; bensì avrebbe volutamente portato il tradizionale mazzo di fiori verso sua sorella, visibilmente emozionata e colpita dal gesto.

Angela Nasti, dall’emozione per il bouquet ai rumor su Pierluigi Gollini

Angela Nasti, dopo aver ricevuto il bouquet da sua sorella Chiara in occasione del matrimonio, è letteralmente scoppiata a piangere. Segno evidente di come anche per lei la celebrazione sia stata dal forte impatto emotivo, ma quel gesto ha alimentato anche la curiosità dei follower. La 24enne poco dopo ha postato sui social il mazzo di fiori ricevuto dalla sorella scrivendo una didascalia eloquente: “Prossimo fidanzato sei incastrato”. Sembrerebbe dunque che Angela Nasti sia ancora single e dunque il bouquet ricevuto sarebbe solo un auspicio per il futuro.

Come riporta Today, l’attualità sentimentale di Angela Nasti – sorella di Chiara Nasti – sarebbe al centro di alcuni rumor a prescindere dall’aver ricevuto il bouquet al matrimonio della sorella. Pare che da tempo si frequenti con l’ex portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, oggi al Napoli. Non a caso, quest’ultimo era tra i pochi calciatori presenti al matrimonio di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. In ogni caso, fino a prova contraria la 24enne dovrebbe essere single dal 2019, anno in cui arrivò al capolinea la relazione con un altro calciatore, Kevin Bonifazi.











